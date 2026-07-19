Inglaterra se lleva el tercer puesto del Mundial y un monumento al fútbol ofensivo

Inglaterra conquistó una espectacular final de consolación en el Mundial de Estados Unidos. Los británicos se impusieron por 4-6 a Francia en un encuentro lleno de alternativas, emociones y con dos nombres propios: Kylian Mbappé y Bukayo Saka. El delantero del Real Madrid dejó casi sentenciado su título como Bota de Oro del Mundial al anotar dos goles, mientras que el del Arsenal lideró a su país al mejor resultado desde 1966 en un Mundial.

El partido fue el más goleador del presente Mundial con 10 goles superando el récord de 7-1 que estableció Alemania contra Curazao. Los ingleses llegaron a ir ganando por 0-4 al descanso, pero la excepcional reacción de Francia le dejó tiritando hasta que un penalti de Malo Gusto permitió a los ‘Three Lions’ tomar aire y salir vivos de una oda al fútbol ofensivo en Miami.

Las alineaciones llevaron a engaño a todos los aficionados al fútbol. Tuchel, en una de sus extrañas decisiones, parecía tirar el partido por el tercer puesto dejando en el banquillo a sus dos máximos goleadores del torneo, Harry Kane y Jude Bellingham. En el otro lado, Deschamps no se dejaba nada en la chistera sacando a Mbappé y Olise en el ataque.

Puede que a Inglaterra se le pusiese el plan muy de cara en el encuentro. Ni tres minutos de partido se habían cumplido cuando Declan Rice se fabricó un auténtico golazo. El centrocampista del Arsenal robó en el centro del campo y soltó un zapatazo desde 25 metros para marcar ante un Mike Maignan que fue un holograma en la primera mitad.

Inglaterra se sacudió la presión y las malas sensaciones de la semifinal jugando sus minutos más clarividentes del torneo. Los jugadores parecían que querían salvar a Tuchel de un despido cantado con el fantasma de Pep Guardiola calentando por la banda. Esa sensación se confirmó en el minuto 18 con un cabezazo Konsa tras una asistencia medida de Rice.

En Francia se recriminaban los unos a los otros la falta de intensidad con un Mbappé que parecía ser el único interesado de los galos en cambiar el semblante. El delantero del Real Madrid quería el pichichi del Mundial y no cejaría en su empeño, aunque habría que esperar a la segunda mitad.

Inglaterra seguía a lo suyo y se aprovechaba de una Francia que estaba completamente desarbolada y sin balance defensivo. Así llegarían los dos tantos siguientes, que fueron obra de un Buyako Saka demostrando su condición del más listo de la clase en ambos lances. El del Arsenal todavía espera una explicación de Tuchel de por qué no ha jugado casi nada este Mundial.

Mbappé puso las pilas en el vestuario

El 0-4 al descanso era un castigo histórico para una Francia que no quería terminar la era de Didier Deschamps con una humillación tan grandilocuente. Pasarían cosas en ese vestuario porque a la salida del mismo los galos dieron un giro de 180 grados en ese momento en su actitud.

Francia empezó a morder y el juego empezó a fluir ante la adversidad. Mbappé, que estaba con muchas ganas, fue el principal beneficiario y protagonista del cambio de actitud de sus compañeros. Suyos fueron el primer y tercer gol de los azulones y el segundo fue una asistencia excelsa del delantero madridista a Barcola.

El miedo y los fantasmas de Argentina se le aparecieron a Inglaterra. Tuchel, por si acaso, no quiso meter defensas en esta ocasión, mostrando un relativo progreso. En este combate de boxeo sin guantes, los ‘Three Lions’ tenían todas las de perder, pero por fortuna para ellos Olise y Mbappé perdonaron varias veces el 4-4.

Y cuando peor estaba Inglaterra, Spence apareció para rescatar a su equipo forzando un penalti que sirvió para que Saka completase su hat-trick. Francia no se rendiría y en el descuento, por medio de Dembélé, volvió a ponerse a un tiro de un gol. Bellingham se encargaría de rematar la faena con el tiempo cumplido con un auténtico tanto marca de la casa donde dejó sentados a varios rivales por el camino.

El triunfo supone que los isleños consiguen su mejor resultado desde que salieron victoriosos del Mundial 1966. Francia hizo un partido para los amantes del tik-tok lleno de jugadas vistosas, pero a la hora de la verdad les faltó la constancia necesaria para despedir con honor al mejor seleccionador que han tenido. 10 goles para enmarcar el mejor partido por el tercer puesto de la historia.