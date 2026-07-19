¡Mbappé ya es el máximo goleador de la historia de los Mundiales!

22 goles… en 22 partidos. Estos son los espectaculares datos que hacen ya de Kylian Mbappé el máximo goleador en la historia de los Mundiales. Empezaba el actual torneo con 12 tantos y, tras los 10 que lleva ahora, el delantero del Real Madrid se ha puesto con 22. Son uno más de los que tiene Leo Messi (21), por lo que Mbappé ya hace historia… a la espera de lo que haga el argentino en la final ante España.

Con sus dos goles ante Inglaterra en el partido por el tercer puesto, Mbappé se ha puesto en solitario como el máximo goleador del Mundial 2026 (con 10) y como máximo goleador de la historia de los Mundiales (22). Datos espectaculares que, además, si lo comparas con los partidos disputados, es todavía más impresionante: 10 goles en 8 partidos en este Mundial, 22 tantos en 22 encuentros en todos los Mundiales, que ha jugado tres.

Mbappé tendrá que esperar a lo que haga Messi en la final para saber si será el máximo goleador de este Mundial -le saca dos, 10 a 8- y también para saber si será el máximo goleador de la historia del torneo (saca uno a Messi, 22 a 21). Pero, por ahora y a falta de esa final, Mbappé tiene esos grandes datos que le sitúan ya en el olimpo goleador del torneo más importante del mundo del fútbol.

Los dos últimos goles de Mbappé en el Mundial llegaron en el encuentro por el tercer puesto, jugado en Miami entre Francia e Inglaterra. Los ingleses ganaban por 0-4 al descanso, pero los galos dieron la cara en la segunda parte y se llegaron a poner 3-4 con un doblete del delantero del Real Madrid. El partido finalmente terminó con un 4-5 favorable a Inglaterra.

Durante todo el Mundial, hubo una pelea entre Mbappé y Messi por ser el máximo goleador de este torneo y de la historia de la competición. Los dos superaron al alemán Klose, que con 16 tenía el récord, y Kylian ya va por los 22. Esta cifra en tan sólo tres Mundiales. Todavía le pueden quedar mínimo dos al francés.