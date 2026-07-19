Mundial 2026: tercer y cuarto puesto

Mbappé desata la reacción de Francia y pica a Messi antes de la final: doblete contra Inglaterra

Después del 0-4 encajado en la primera parte, el francés recortó distancias en el 48'

La acción del tanto la inició Upamecano con un robo de pelota

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Mbappé desata la reacción de Francia y pica a Messi antes de la final: doblete contra Inglaterra
Mbappé celebra su gol contra Inglaterra. (Getty)
Kike Sáez
  • Kike Sáez
  • Redactor de Fórmula 1 y de baloncesto en OKDIARIO y de lo que me echen. Apasionado del deporte y todo lo que le rodea.

Kylian Mbappé hizo reaccionar a Francia y, tras encajar cuatro goles contra Inglaterra en la primera parte del partido por el tercer y cuarto puesto del Mundial 2026, recortó distancias en el 48′ y firmó su cuarto doblete en el 66′. Ya son 10 del capitán francés en el torneo y adelanta a Leo Messi antes de la final entre España y Argentina, mientras que la cifra entre todas las ediciones asciende a 22, uno más que el ocho veces Balón de Oro.

De esta forma, Mbappé se convertía en el máximo goleador de la historia de los Mundiales. La acción del primero comenzó con un robo de balón de Upamecano, que fue uno de los cuatro cambios introducidos por Didier Deschamps en el descanso. Michael Olise recibió y le brindó una gran asistencia a la estrella del Real Madrid, que la mandaba a la red con la izquierda.

Francia se animó y a los seis minutos Barcola hacía el 2-4 antes de que Kylian golpease de nuevo. Fue, de nuevo, a asistencia de Olise tras una gran pared. Mbappé, desde la corona del área, batía a Henderson y colocaba a su selección a uno más del empate.

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