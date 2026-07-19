Mbappé desata la reacción de Francia y pica a Messi antes de la final: doblete contra Inglaterra

Kylian Mbappé hizo reaccionar a Francia y, tras encajar cuatro goles contra Inglaterra en la primera parte del partido por el tercer y cuarto puesto del Mundial 2026, recortó distancias en el 48′ y firmó su cuarto doblete en el 66′. Ya son 10 del capitán francés en el torneo y adelanta a Leo Messi antes de la final entre España y Argentina, mientras que la cifra entre todas las ediciones asciende a 22, uno más que el ocho veces Balón de Oro.

MBAPPÉ DICE PRESENTE Y SE COLOCA COMO MÁXIMO GOLEADOR DEL MUNDIAL 🔥#DAZNMundial pic.twitter.com/sXjaFQPsoS — DAZN España (@DAZN_ES) July 18, 2026

De esta forma, Mbappé se convertía en el máximo goleador de la historia de los Mundiales. La acción del primero comenzó con un robo de balón de Upamecano, que fue uno de los cuatro cambios introducidos por Didier Deschamps en el descanso. Michael Olise recibió y le brindó una gran asistencia a la estrella del Real Madrid, que la mandaba a la red con la izquierda.

Francia se animó y a los seis minutos Barcola hacía el 2-4 antes de que Kylian golpease de nuevo. Fue, de nuevo, a asistencia de Olise tras una gran pared. Mbappé, desde la corona del área, batía a Henderson y colocaba a su selección a uno más del empate.