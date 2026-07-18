Francia – Inglaterra, resultado en directo | Cómo va, goles, cronología, estadísticas y última hora del partido del tercer puesto del Mundial 2026
Sigue en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Francia - Inglaterra del Mundial 2026
El Francia - Inglaterra se juega en el Estadio de Miami y es el partido por el tercer y cuarto puesto del Mundial 2026
Francia e Inglaterra están listas para despedirse del Mundial 2026 y buscarán hacerlo ganando esta final de consolación. El Estadio de Miami es el encargado de albergar la lucha por el tercer y cuarto puesto entre dos selecciones muy potentes que bien podían haber estado peleando mañana por la Copa del Mundo. Pese a no ser la final del torneo, los aficionados podrán disfrutar de un gran duelo entre Mbappé y Bellingham. Te contamos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Francia – Inglaterra.
Francia – Inglaterra del Mundial 2026, en directo
El Mundial 2026 llega a su fin
Hoy, sábado 18 de julio, se juega el penúltimo partido de la Copa del Mundo, que es aquel que a nadie le gusta jugar porque significa que se han quedado a las puertas del choque definitivo. Francia e Inglaterra se miden por el bronce, pero será mañana en Nueva York cuando se vean las caras España y Argentina para pelear en la final del Mundial 2026. Los de Luis de la Fuente intentarán bordar la segunda estrella sobre el escudo, mientras que los sudamericanos quieren lograr su segundo título consecutivo tras coronarse en Qatar.
Mbappé, la Bota de Oro
A día de hoy Kylian Mbappé y Leo Messi están empatados con ocho goles en lo más alto de la clasificación de máximos goleadores del Mundial 2026. El delantero del Real Madrid ya no puede luchar por sumar una nueva Copa del Mundo a su palmarés, pero si que está metido de lleno en la lucha por una Bota de Oro que puede llevarse cualquiera de los dos, ya que mañana el rosarino tendrá la oportunidad de ver portería en la final que la albiceleste jugará contra España. Es por ello que se espera que el de Bondy sea titular esta noche contra Inglaterra en esta final de consolación.
Partidazo en Miami
¡¡Muy buenas noches a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online del resultado, goles y minuto a minuto del Francia – Inglaterra que corresponde al partido por el tercer y cuarto puesto de lo que ha sido este frenético Mundial 2026. El Estadio de Miami será el escenario donde se celebrará el penúltimo choque de la Copa del Mundo antes de que mañana se decida todo en Nueva York en ese apasionante España – Argentina que nos tienen de los nervios a todos y que estamos deseando que llegue ya.
Min 22
¡Mbappé!
Lo intentó el delantero del Real Madrid con un chut desde fuera del área que se marchó muy desviado. ¡Hay parón de hidratación en Miami!
Min 21
Cuánto va el Francia – Inglaterra
Pasan los minutos en el Hard Rock Stadium de Miami y tenemos que destacar que Inglaterra va ganando 0-2 a Francia con los goles de Declan Rice y Konsa.
Min 18
¡GOOOL DE INGLATERRA!
¡GOOOL DE INGLATERRA! ¡GOOOL DE KONSA! Otra galopada de Saka y un nuevo recorte, pero esta vez Lacroix metió la bota para evitar el segundo de Inglaterra. Declan Rice puso un córner perfecto al borde del área chica y el central inglés remató bastante bien para poner el cuero en el segundo poste.
Min 15
Despierta Francia
Buena acción de Kylian Mbappé que terminó en un despeje y un córner para los franceses. En el saque de esquina no consiguieron generar peligro Les Bleus.
Min 12
Gol anulado a Inglaterra
Contragolpe del combinado inglés y Saka, tras un recorte, definió para batir a Maignan, pero el extremo del Arsenal había partido en posición adelantada.
Min 11
¡Henderson!
Buen disparo de Cherki desde la medialuna del área y repelió el cuero Dean Henderson para evitar el empate de los galos.
Min 9
Despejó Konaté
Falta lateral para Inglaterra que Declan Rice metió en el área chita, pero Konaté alejó el peligro con un testarazo.
Min 7
¡Inglaterra quiere más!
Está mucho mejor Inglaterra y ahora Rashford buscó el segundo tras un centro de Saka, pero Malo Gusto se interpuso en el disparo y hubo córner. El saque de esquina lo botó Declan Rice, pero fue larguísimo y no pudo rematar nadie.
Min 3
¡GOOOL DE INGLATERRA!
¡GOOOL DE INGLATERRA! ¡GOOOL DE DECLAN RICE! Pérdida de Doué y es el centrocampista del Arsenal el que roba el cuero. Corre y avanza con el cuero en los pies hasta sacarse un disparo colocado y ajustado al palo con su pierna derecha y batir a Maignan.
Min 2
Centro inglés
Centro de Rashford que despeja Lacroix en el área de Francia.
¡Comienza el Francia – Inglaterra!
¡Rodó el balón en Miami! Sacó de centro Francia e hizo la de Luis Enrique y el pelotazo para ir a presionar arriba.
¡Suenan los himnos!
Con las dos plantillas en el centro del campo empiezan a sonar los himnos de Francia e Inglaterra. Primero ha sido el turno para La Marsellesa y posteriormente se ha escuchado el God Save the King.
¡10 minutos!
Ya no queda nada para que ruede el balón en Miami. En breves momentos los futbolistas saltarán al terreno de juego.
Dónde ver por TV el Francia – Inglaterra
Recordamos que este partidazo del Mundial 2026 Francia – Inglaterra se podrá ver por televisión en directo por Dazn y por La1, pero en la web de OKDIARIO te contamos gratis y en vivo online y en streaming todo lo que suceda en el Estadio de Miami en la final de consolación.
A qué hora empieza el Francia – Inglaterra
Recordamos que este partidazo en el que luchan por el tercer y cuarto puesto Francia e Inglaterra comenzará en el horario de las 23:00 horas, una menos en las Islas Canarias. ¡Ya queda menos de media hora para que comience este partidazo del Mundial 2026!
Alineación de Francia
Y también tenemos el once de Didier Deschamps, que como era de esperar no se guarda nada porque quiere que Kylian gane la Bota de Oro. Esta es la alineación oficial de Francia hoy contra Inglaterra: Maignan; Malo Gusto, Lacroix, Konaté, Theo Hernandez; Zaire-Emery, Rabiot; Cherki, Olise, Doué; Mbappé.
Alineación de Inglaterra
Ya tenemos el once escogido por Thomas Tuchel y, como se esperaba, hay algunos cambios respecto a lo que ha venido ofreciendo en el Mundial. Por ejemplo, descansan Bellingham y Harry Kane. Esta es la alineación oficial de Inglaterra contra Francia hoy: Henderson; Konsa, Guehi, Stones, Quansah; Declan Rice, Eze, Rogers; Saka, Toney, Rashford.
¡Todo preparado!
Ya no queda nada para que ruede el balón en el Francia – Inglaterra, por lo que vamos a anunciar en unos minutos las alineaciones con las que saltarán al verde del Estadio de Miami.
Min 27
Inglaterra, tranquila
Está moviendo el balón el combinado británico, que estaría rozando el bronce en el Mundial 2026 con este 0-2, aunque todavía queda mucho partido por delante.