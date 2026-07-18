Francia – Inglaterra, resultado en directo | Cómo va, goles, cronología, estadísticas y última hora del partido del tercer puesto del Mundial 2026

Francia e Inglaterra están listas para despedirse del Mundial 2026 y buscarán hacerlo ganando esta final de consolación. El Estadio de Miami es el encargado de albergar la lucha por el tercer y cuarto puesto entre dos selecciones muy potentes que bien podían haber estado peleando mañana por la Copa del Mundo. Pese a no ser la final del torneo, los aficionados podrán disfrutar de un gran duelo entre Mbappé y Bellingham. Te contamos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Francia – Inglaterra.

Francia – Inglaterra del Mundial 2026, en directo

El Mundial 2026 llega a su fin

Hoy, sábado 18 de julio, se juega el penúltimo partido de la Copa del Mundo, que es aquel que a nadie le gusta jugar porque significa que se han quedado a las puertas del choque definitivo. Francia e Inglaterra se miden por el bronce, pero será mañana en Nueva York cuando se vean las caras España y Argentina para pelear en la final del Mundial 2026. Los de Luis de la Fuente intentarán bordar la segunda estrella sobre el escudo, mientras que los sudamericanos quieren lograr su segundo título consecutivo tras coronarse en Qatar.

Mbappé, la Bota de Oro

A día de hoy Kylian Mbappé y Leo Messi están empatados con ocho goles en lo más alto de la clasificación de máximos goleadores del Mundial 2026. El delantero del Real Madrid ya no puede luchar por sumar una nueva Copa del Mundo a su palmarés, pero si que está metido de lleno en la lucha por una Bota de Oro que puede llevarse cualquiera de los dos, ya que mañana el rosarino tendrá la oportunidad de ver portería en la final que la albiceleste jugará contra España. Es por ello que se espera que el de Bondy sea titular esta noche contra Inglaterra en esta final de consolación.

Partidazo en Miami

¡¡Muy buenas noches a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online del resultado, goles y minuto a minuto del Francia – Inglaterra que corresponde al partido por el tercer y cuarto puesto de lo que ha sido este frenético Mundial 2026. El Estadio de Miami será el escenario donde se celebrará el penúltimo choque de la Copa del Mundo antes de que mañana se decida todo en Nueva York en ese apasionante España – Argentina que nos tienen de los nervios a todos y que estamos deseando que llegue ya.