Selección de Francia para el Mundial 2026: calendario, convocados, camiseta, entrenador, estrellas…

La selección de Francia afronta el Mundial de 2026 con la etiqueta de gran aspirante al título y con un contexto muy particular: será la última gran cita de Didier Deschamps al frente del combinado nacional. El técnico cerrará así un ciclo que ha marcado una época en el fútbol internacional, con un balance de éxitos que incluye un Mundial (2018) y una Nations League (2021). El combinado francés viajará a Estados Unidos con el objetivo de conquistar su tercera estrella, apoyado en una generación de futbolistas de enorme talento y con experiencia en grandes competiciones.

Grupo de la selección de Francia en el Mundial 2026

Francia ha quedado encuadrada en un grupo en el que se medirá a tres selecciones de perfiles diferentes, lo que obligará al equipo a adaptarse a distintos estilos de juego desde el inicio. Sus rivales serán Senegal, Irak y Noruega, tres conjuntos que exigirán concentración desde la primera jornada si los galos quieren avanzar con garantías a las rondas eliminatorias.

Cuándo juega Francia en el Mundial de 2026

16 de junio de 2026: Francia vs Senegal, en el New York New Jersey Stadium.

vs Senegal, en el New York New Jersey Stadium. 22 de junio de 2026: Francia vs Irak, en el Philadelphia Stadium.

vs Irak, en el Philadelphia Stadium. 26 de junio de 2026: Noruega vs Francia, en el Boston Stadium.

Convocados de Francia para el Mundial 2026

Porteros

Mike Maignan

Robin Risser

Brice Samba

Defensas

Lucas Digne

Malo Gusto

Lucas Hernández

Theo Hernández

Ibrahima Konaté

Jules Koundé

Maxence Lacroix

William Saliba

Dayot Upamecano

Centrocampistas

N’Golo Kanté

Manu Koné

Adrien Rabiot

Aurelien Tchouaméni

Warren Zaïre-Emery

Delanteros

Maghnes Akliouche

Bradley Barcola

Rayan Cherki

Ousmane Dembélé

Desire Doué

Jean-Philippe Mateta

Kylian Mbappé

Michael Olise

Marcus Thuram

Quién es el portero de Francia

Desde la retirada de Hugo Lloris tras el Mundial 2022, el portero titular de Francia es Mike Maignan, actual guardameta del Milan. A sus 30 años ha sido internacional en 38 ocasiones, opacada por el anterior portero, actualmente el futbolista con más internacionalidades de la historia del país.

Las estrellas de la selección de Francia en el Mundial 2026

El potencial ofensivo de Francia vuelve a ser uno de sus principales argumentos. El equipo estará liderado por Kylian Mbappé, que afronta el torneo con el objetivo de dejar atrás la derrota en la final del último Mundial y ampliar su legado goleador en la competición.

Junto a él, la selección contará con futbolistas de gran proyección y talento como el actual Balón de Oro Ousmane Dembélé, o Rayan Cherki, Michael Olise y Désiré Doué. Esta combinación de juventud y calidad convierte a Francia en uno de los equipos más completos del torneo.

A pesar de este arsenal ofensivo, uno de los aspectos a resolver será la regularidad en el juego colectivo, una cuestión que ha generado dudas en algunos tramos recientes bajo la dirección técnica actual.

Así es el seleccionador de Francia en el Mundial 2026

La figura de Didier Deschamps será uno de los grandes focos del campeonato. El técnico llegó al banquillo en 2012, en un momento complejo para la selección, y logró reconstruir un grupo que venía de resultados irregulares en competiciones anteriores.

Su trabajo alcanzó el punto más alto en el Mundial de 2018, donde Francia se proclamó campeona tras un torneo sólido. A ese éxito se suma la conquista de la Nations League en 2021 y la presencia en dos finales de gran relevancia: la Eurocopa de 2016 y el Mundial más reciente.

En noviembre de 2024, el propio Deschamps confirmó que el Mundial de 2026 será su última competición al frente del equipo, lo que añade un componente emocional a la participación francesa.

La camiseta de Francia en el Mundial 2026