Gary Neville: «¿Argentina? Si parece una mierda y huele a mierda, es una mierda, para ser sinceros»

Gary Neville, ex futbolista inglés y ex entrenador del Valencia, ha atacado duramente a Argentina tras la final del Mundial contra España. El británico, considerado como una de las grandes leyendas del Manchester United, carga contra la Albiceleste por el comportamiento de algunos de sus jugadores durante el encuentro y también por el pobre nivel que ofrecieron contra la selección española.

«Dije que mis primeras palabras eran de admiración hacia ellos. Pero jugaron fatal; seamos claros, jugaron mal el partido. Lo que quiero decir es que, si lograron mantenerse en el encuentro, hay que reconocerles el mérito. Bien por ellos, pero jugaron como una mierda», comentó en declaraciones al podcast ‘Stick to Football’ de ‘The Overlap’. Gary Neville asegura que la selección de Argentina ni siquiera habría llegado a su segunda final consecutiva de un Mundial de no ser por Leo Messi, que marcó ocho goles: «Argentina tiene una química enorme y una competitividad feroz que les permite salir adelante, y cuentan con un jugador increíble (Leo Messi) en punta que les ayuda a lograr la victoria. Sin él, probablemente, les costaría llegar».

Un halago hacia Messi que sin embargo no esconde su ataque al equipo dirigido por Scaloni: «Si parece una mierda y huele a mierda, es una mierda, para ser sinceros. Lo que vimos en la final fue una actuación mediocre; han jugado mal en varios momentos».

De Paul defiende a Argentina

Pese a las varias tanganas iniciadas por Leandro Paredes, Otamendi o Nahuel Molina, Rodrigo de Paul ha querido defender a su selección con unas palabras que vuelven a sembrar polémica. El centrocampista considera que las críticas sobre los arbitraje han sido fruto de la envidia: «Hoy miro cuánta gente esperaba esta caída, instalando durante toda la copa del mundo conspiraciones infundadas para calmar el dolor de otro por no poder vivir lo que todos los argentinos estábamos viviendo».

De Paul no se muerde la lengua respecto a este tema. El argentino reafirma que el resto de países le tenían celos a La Albiceleste: «Porque nuestras sonrisas molestan, porque nuestras maneras les jode.. Pero eso no hizo más que reafirmar que la pasión y el amor por nuestra camiseta puede con todo».

Los de Luis de la Fuente se impusieron con un dominio del juego implacable que se tradujo en el gol de Ferran Torres, una espina que el centrocampista tendrá clavada: «El dolor más grande es porque no pudimos llevar otra vez la copa del mundo a nuestro país, porque si hay alguien que merecía volver a vivir esa sensación, eran ustedes».