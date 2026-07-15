Así está la tabla de máximos goleadores del Mundial 2026

El Mundial 2026 encara su recta final y la Bota de Oro sigue muy disputada. El torneo se disputa en Estados Unidos, México y Canadá con el formato ampliado de 48 selecciones, y esa mayor cantidad de partidos ha permitido a los delanteros inflar sus cifras goleadoras como nunca antes.

Kylian Mbappé y Lionel Messi llegaron a ocho goles cada uno y lideran la clasificación de goleadores del torneo, aunque su duelo directo ya se ha resuelto: este martes España venció a Francia por 2-0 en la primera semifinal, con lo que Mbappé queda eliminado del Mundial manteniendo sus ocho goles.

Messi, en cambio, sigue con vida: el capitán albiceleste ha firmado otra Copa del Mundo extraordinaria y buscará recuperar el primer lugar de la tabla de máximos goleadores en la semifinal frente a Inglaterra, que se disputa hoy, miércoles 15 de julio.

Por detrás, Erling Haaland cerró su participación con siete goles tras la eliminación de Noruega en cuartos de final. En la pelea siguen dos jugadores ingleses: Harry Kane firmó una gran temporada y lleva seis goles en el Mundial 2026, mientras que Jude Bellingham se destapó con un doblete ante Noruega y también llegó a seis anotaciones. Ambos jugarán hoy la semifinal ante Argentina.

Más abajo en la tabla, Mikel Oyarzábal anotó de penalti ante Francia en semifinales y escaló hasta los cinco tantos, clasificando ya a España para la final. Ousmane Dembélé se queda también en cinco goles, con su participación terminada tras la caída de Francia. Cristiano Ronaldo, por su parte, cerró su Mundial (fue eliminado por España en octavos) con tres goles, muy lejos de la pelea por la Bota de Oro.

Las semifinales del Mundial 2026 reúnen a cuatro selecciones campeonas del mundo por primera vez desde Italia 1990: España, Francia, Argentina e Inglaterra. La final se jugará el domingo 19 de julio en el estadio de Nueva York/Nueva Jersey, y España ya tiene asegurado su billete tras superar a Francia; el segundo finalista saldrá del choque entre Argentina e Inglaterra de esta tarde.

Así las cosas, la Bota de Oro se decidirá en los últimos partidos entre Messi (si sigue sumando con Argentina) y los candidatos ingleses Kane y Bellingham, con Mbappé y Haaland ya al margen del torneo pero firmes en la clasificación con sus ocho y siete goles respectivamente.

¿Cómo está la lucha por la Bota de Oro y quién es el máximo goleador del Mundial 2026? Aquí puedes consultarlo.