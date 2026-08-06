Sánchez aprovecha la nueva ley de influencers para engordar sus datos de afiliaciones a la Seguridad Social

No sólo la regularización masiva de inmigrantes está favoreciendo al Gobierno de Pedro Sánchez a la hora de vender sus datos de empleo. Según las estadísticas consultadas por OKDIARIO, el Ejecutivo también habría aprovechado la reciente regulación fiscal y laboral de los influencers para presumir de otros miles de nuevos afiliados.

Teniendo en cuenta los datos aportados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el sector que más ha crecido en el último año, sumados el total de afiliados del Régimen General de la Seguridad Social y del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, es el de Actividades de Edición, Radiodifusión y Producción y Distribución de Contenidos, con un 6,4% más de afiliados.

En esta sección se enmarcan muchas de las nuevas celebrities de las redes sociales que viven de crear contenido digital para millones de usuarios y cuya actividad, durante años, se ha movido en una especie de limbo fiscal para el Estado. Ahora, desde hace poco más de un año, muchos han tenido que adaptar su trabajo a la nueva normativa para garantizar mayor control de cara a la Administración.

Hasta el momento, muchos habían recibido ingresos desde distintas plataformas, colaboraciones con marcas de fuera de España y habían recibido pagos difíciles de encajar en el esquema tradicional del fisco. De hecho, muchos de estos creadores canalizaban sus cobros a través de empresas sin actividad para reducir la carga fiscal.

Para evitar esos casos y aumentar el control sobre estos perfiles, Hacienda recalificó la situación y exigió el pago como si se tratara de ingresos personales. Ahora todos ellos han tenido que darse de alta (afiliarse) como autónomos o incluirse en el Régimen General de la Seguridad Social, aumentando así las cifras presumidas por el Ejecutivo de Sánchez.

En ese último caso, la afiliación media ha presentado un crecimiento interanual del 3,2% con 584.088 nuevos afiliados. De todos ellos, los expedientes dedicados a las Actividades de Edición, Radiodifusión y Producción y Distribución de Contenidos se han incrementado en 34.461.

En el caso de los trabajadores autónomos, el aumento interanual ha sido de 57.984 personas (un 1,7% más) y en su caso este sector ha sumado 4.870 nuevos afiliados. Es decir, un 8,4% respecto al aumento total.

Estos perfiles también habrían ayudado a ver crecer la cifra de afiliados con 30 años y menos. Según los datos aportados por el Ministerio de Inclusión, estos trabajadores han aumentado un 34,6% desde julio de 2021. Son casi un millón más y alcanzan un total de 3,8 millones.

La crisis de vivienda también ayuda

Resulta llamativo observar que los otros dos sectores que han ayudado al Gobierno a ver crecer sus afiliaciones han sido, después de la creación de contenidos, la construcción (con un 6,1%) y las actividades inmobiliarias (con un 5,6%) al calor de la crisis de vivienda que asola al país.

Concretamente, en el ámbito de los trabajadores autónomos, el aumento interanual de los profesionales dedicados a las actividades inmobiliarias ha sido de un 9,2% respecto al mismo mes del año pasado. Es decir, 5.334 afiliados dedicados a la gestión de propiedades.