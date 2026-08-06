Ribera y Aagesen reparten 6,3 millones en publicidad institucional a digitales y sólo asignan 3.338 € a OKDIARIO

Teresa Ribera, principalmente, y en menor medida Sara Aagesen, su sucesora al frente del Ministerio de Transición Ecológica desde noviembre de 2024, han castigado a OKDIARIO a la hora de repartir la publicidad institucional entre los medios de comunicación. Pese a estar en el top ten de los diarios digitales más leídos de España —y en el último balance, quintos—, Ribera y Aagesen han ignorado a este diario en el reparto de los 6,27 millones de euros de publicidad que han dedicado en los últimos cinco años a los periódicos de internet.

El Gobierno publicó hace unas semanas por primera vez el informe con el reparto de la publicidad institucional de 2025, medio de comunicación por medio de comunicación. OKDIARIO fue castigado y el Gobierno en su conjunto asignó cero euros a este diario.

Pero no sólo en 2025. El castigo a OKDIARIO se ha producido de manera reiterada y, según una consulta al Portal de Transparencia, el Ministerio de Transición Ecológica de Teresa Ribera y Sara Aagesen ha asignado a este diario 3.358 euros en los últimos cinco años de un total de 6,27 millones dedicados a los diarios de Internet —algo más de 27 millones en total sumando el resto de plataformas—. Es el 0,05% del total.

En 2021, año posterior a la pandemia, pero que todavía se sufría el impacto del coronavirus, el ministerio de Ribera apenas invirtió 310.000 en publicidad, de los que 38.000 euros fueron para medios digitales. OKDIARIO no recibió nada.

2022

Al año siguiente, el Ministerio de Transición Ecológica hizo 37 campañas de publicidad en las que gastó un total de 8,8 millones de euros. De ellos, 2,5 millones fueron para los medios digitales. De nuevo, cero euros para OKDIARIO.

Diarios digitales con menor audiencia que OKDIARIO sí recibieron una parte de la publicidad. Es el caso de eldiario.es, que en la campaña Transición energética: transformación y competitividad recibió 53.964 euros.

2023

En 2023, el departamento de Ribera realizó 28 campañas de publicidad, con una inversión de 5,57 millones de euros en total y 1,78 millones para medios digitales.

Este diario recibió 3.358 euros de la campaña Nuestra costa, una gran defensa frente a los efectos del cambio climático. De esta campaña, eldiario.es recibió 13.705 euros, cuatro veces más pese a estar por debajo en el ránking de audiencias.

2024

En 2024, todavía con Teresa Ribera al frente del ministerio, Transición Ecológica difundió 24 campañas de publicidad institucional con un presupuesto de 6,25 millones de euros. Para los medios digitales la asignación fue de 855.000 euros, pese a lo que OKDIARIO no recibió ni un sólo euro.

Sin embargo, de la campaña La energía que nos mueve y nos hace crecer, del IDAE, eldiario.es recibió 61.028 euros, publico.es 4.242 euros e infolibre.es otros 1.031 euros. Los tres son diarios de izquierdas y están por debajo de OKDIARIO en audiencias.

Respecto a 2025, y ya con Sara Aagesen como ministra, Transición Ecológica difundió 40 campañas de publicidad con una inversión de 6,3 millones de euros, de los que 1,1 millones fueron para los medios digitales. Como publicó este diario, a OKDIARIO le correspondieron cero euros.

Ribera y Aagesen se suman así a otros ministros que han castigado a este diario con cero euros de publicidad institucional pese a que el ranking sitúa a OKDIARIO entre los diez periódicos digitales más leídos de España. Elma Saiz, Pablo Bustinduy y Ernest Urtasun también han castigado a este diario sin publicidad o con un pírrico pellizco durante los últimos cinco años.