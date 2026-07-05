El Gobierno ignora a OKDIARIO en el reparto de publicidad institucional pese a ser el quinto diario más leído de España: 0 €

El Gobierno de Pedro Sánchez no ha incluido a OKDIARIO en ninguna de las 120 campañas de publicidad institucional ejecutadas durante el año 2025, pese a que el diario digital fundado por Eduardo Inda se ha consolidado como el quinto medio generalista más leído de España, con 14,8 millones de usuarios únicos mensuales según la medición oficial de GfK DAM de mayo de 2026.

El Informe Anual de Publicidad y Comunicación Institucional elaborado por la Comisión de Publicidad y Comunicación Institucional (CPCI), dependiente de la Secretaría de Estado de Comunicación de la Presidencia del Gobierno, no recoge ninguna partida destinada a este medio, lo que contrasta con los 12,18 millones de euros canalizados hacia el Grupo Prisa —editor de El País, la Cadena SER, el diario AS, Los 40 Principales, entre otros—.

La Administración General del Estado ejecutó en 2025 un total de 120 campañas de publicidad institucional con una inversión total de 88.078.848 euros, lo que supone un incremento del 25,06% respecto al año anterior. De esa cantidad, 75.542.812 euros correspondieron a compra de medios, es decir, al dinero que llegó efectivamente a los soportes publicitarios. El resto se quedó en empresas, agencias, que reparten los fondos públicos.

Por otra parte, el Gobierno de PSOE y Sumar se dejó sin gastar 73 millones de euros —casi la mitad del presupuesto publicitario previsto— entre campañas que nunca se realizaron y otras que costaron menos de lo planificado.

El medio digital fue el canal más utilizado por el Ejecutivo para lanzar los avisos oficiales a la población, con 20,85 millones de euros invertidos, seguido de televisión con 15,88 millones y radio con 15,48 millones.

El Gobierno dedicó el grueso de su inversión publicitaria a campañas sobre obligaciones fiscales (7,19 millones), seguridad vial (5,87 millones), ciberseguridad (5,66 millones), valores democráticos (5,60 millones) y violencia de género (5,24 millones).

En ese contexto, la ausencia de OKDIARIO resulta especialmente llamativa si se cruza con los datos de audiencia. Según GfK, el diario supera en lectores a cabeceras como El Periódico —que sí ha recibido fondos a través de Grupo Prensa Ibérica por valor de 2.601.099 euros— o El Confidencial, que ha ingresado 117.999 euros pese a registrar menos usuarios únicos.

La brecha más hiriente se produce con medios de audiencia muy inferior pero ideológicamente afines al Gobierno que sí han percibido fondos. ElDiario.es, propiedad de Diario de Prensa Digital S.L., con 11.095.570 usuarios únicos mensuales (puesto 13 del ránking), ha recibido más de 353.000 euros procedentes de campañas de al menos una decena de ministerios distintos sin contar las empresas públicas y los eventos patrocinados por entes estatales. Público ha ingresado 46.335 euros o infoLibre, 10.990 euros.

El contraste es elocuente: ninguno de esos medios alcanza siquiera una fracción mínima de la audiencia de OKDIARIO.

Ranking de los medios digitales que más reciben del Gobierno de España en publicidad institucional. (Clic para ampliar)

Reparto y criterios legales

La Ley de Publicidad y Comunicación Institucional, que regula este sistema, establece en su artículo tercero que las campañas institucionales «se ajustarán siempre a las exigencias derivadas de los principios de interés general, lealtad institucional, veracidad, transparencia, eficacia, responsabilidad, eficiencia y austeridad en el gasto».

El principio de eficacia obligaría, en teoría, a priorizar los soportes con mayor alcance real entre la ciudadanía.

La adquisición de espacios se articula a través del Acuerdo Marco 50/2023, que entró en vigor el 19 de diciembre de 2023 y está dividido en dos lotes según si la campaña incluye o no difusión televisiva.

Las agencias de medios adjudicatarias —entre las que figuran T20 Admedia Services, Media Sapiens Spain o Iki Media Solutions— son quienes, en la práctica, proponen la planificación de soportes «en función de los objetivos que se pretenden alcanzar para conseguir la máxima cobertura, frecuencia, rentabilidad y notoriedad entre el público al que van dirigidas», según recoge el propio informe.

Esa delegación en las agencias ha sido señalada históricamente como uno de los mecanismos que permite introducir sesgos oscuros en el reparto sin que la responsabilidad quede atribuida directamente a ningún cargo político. No hay explicaciones oficiales sobre la exclusión en el reparto del quinto medio generalista más leído de España.

Ranking de los grupos empresariales que más publicidad institucional reciben del Gobierno sumando digital, papel, radio, exterior, etc. (Clic para ampliar)

La exclusión de OKDIARIO no es un fenómeno nuevo ni puntual. El diario ha denunciado en reiteradas ocasiones desde su fundación en 2015 que los sucesivos gobiernos del PSOE han utilizado la publicidad institucional como instrumento de presión y premio a la cobertura informativa favorable.

El vigésimo Informe Anual de Publicidad y Comunicación Institucional certifica así, con la frialdad de un cuadro contable, una paradoja difícil de explicar con los criterios de eficiencia que la propia ley exige: el quinto diario digital de España en número de lectores no ha recibido un solo euro mientras medios con audiencias ostensiblemente menores han cobrado puntualmente su parte del reparto.