El truco de los fontaneros expertos para acabar con la cal de los grifos en segundos y sin esfuerzo

La acumulación de cal en los grifos se convierte en uno de los problemas más comunes en el baño. No solo porque daña la apariencia de las superficies cromadas, sino porque reduce de forma gradual el flujo de agua y acorta la vida útil del grifo. A pesar de ello, existe un truco casero para eliminar la cal sin necesidad de un producto muy caro. Para hacerlo efectivo, se requieren dos ingredientes comunes que la mayoría de los hogares tienen a mano.

El cuidado regular de grifos, cabezales de ducha y mamparas de cristal tiene que ser constante para evitar problemas de cal. Precisamente, la cal se forma principalmente en zonas con agua dura, que contiene altas cantidades de minerales, sobre todo calcio y magnesio. Al evaporarse el agua, los minerales se quedan en la superficie, formando una capa muy difícil de eliminar.

Es por ello que nace una práctica casera y poco conocida: se trata de una pasta hecha con detergente en polvo y vinagre. El vinagre contiene ácido acético, que disuelve de forma eficaz los depósitos minerales. El detergente en polvo, a su vez, ayuda a desprender la suciedad de la superficie y potencia el efecto limpiador de la mezcla.

Para usarlo, simplemente hay que mezclar una parte de detergente en polvo con dos partes de vinagre hasta conseguir una pasta espesa. Se aplica en las zonas con cal, dejándola actuar durante unos cinco minutos para que el ácido disuelva todos los depósitos. Posteriormente, se frota con una esponja húmeda o un cepillo suave y se enjuaga con agua tibia.

Grifos

Esta pasta casera sirve también en los cabezales de ducha, donde los orificios suelen obstruirse. También es efectivo en las mamparas de la ducha de cristal o los accesorios cromados. El procedimiento es el mismo: aplicar la pasta, dejar actuar unos minutos, frotar suavemente y enjuagar con agua.

La limpieza regular evita la formación de gruesas capas de cal y el baño lucirá limpio. Además, esta práctica evita la compra y el uso de productos químicos que acaben siendo agresivos para el baño y para las personas.