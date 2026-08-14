Introducir un rollo de papel higiénico en el frigorífico: para qué sirve y por qué cada vez más españoles lo hacen en verano

Mantener el frigorífico en buenas condiciones es especialmente importante durante el verano. Las altas temperaturas hacen que el electrodoméstico trabaje más y favorecen la acumulación de humedad cada vez que se abre la puerta.

Por eso, cada vez más personas prueban un sencillo truco casero: colocar un rollo de papel higiénico dentro de la nevera.

Aunque pueda parecer extraño, este método tiene una explicación. No sirve para enfriar más los alimentos ni sustituye la limpieza del frigorífico, pero sí puede ayudar a absorber parte de la humedad y reducir los malos olores que se generan en su interior.

Por qué poner un rollo de papel higiénico en el frigorífico puede ayudar en verano

El funcionamiento del truco está relacionado con las propiedades de la celulosa. Este material posee una estructura muy porosa que le permite absorber parte de la humedad presente en el ambiente.

Dentro del frigorífico, esa capacidad puede contribuir a reducir el exceso de condensación que se genera, especialmente cuando la puerta se abre y se cierra con frecuencia.

Mantener la humedad bajo control puede favorecer una mejor conservación de algunos alimentos frescos. Por ejemplo, las frutas y verduras pueden conservarse durante más tiempo una textura firme al estar menos expuestas a la condensación.

No se trata de un método milagroso, pero sí de un pequeño complemento para mantener un ambiente más seco dentro del electrodoméstico.

Además, muchas personas recurren a este sistema porque el papel también puede retener parte de las partículas responsables de los malos olores. El proceso es completamente físico: las fibras del papel capturan parte de esas partículas suspendidas en el aire, reduciendo la sensación de olor sin necesidad de utilizar perfumes o productos químicos cerca de los alimentos.

¿El papel higiénico elimina realmente los malos olores de la nevera?

Conviene tener claras sus limitaciones. El papel higiénico puede ayudar a disminuir ligeramente la humedad y algunos olores, pero no elimina la causa del problema. Si existe un alimento en mal estado, restos de líquidos derramados o suciedad acumulada, el mal olor seguirá apareciendo.

La prioridad siempre debe ser localizar el origen del olor y mantener una correcta higiene del frigorífico. El truco puede servir como apoyo, pero nunca sustituye las tareas básicas de limpieza y conservación de los alimentos.

Cuando aparecen olores persistentes en el frigorífico es imprescindible revisar los alimentos almacenados, retirar aquellos que estén deteriorados y limpiar todas las superficies interiores antes de aplicar cualquier método para neutralizar los olores.

Cómo utilizar correctamente este truco casero del rollo de papel higiénico

Según los expertos de Clim Profesional, si decides probar este método, lo más importante es utilizar un rollo completamente nuevo, limpio y seco. Lo habitual es colocarlo en una balda superior o en un compartimento lateral, donde pueda estar en contacto con el aire que circula dentro del frigorífico sin obstaculizar la ventilación.

También es recomendable sustituir el rollo aproximadamente cada tres o cuatro semanas. Si notas que el papel está húmedo, deformado o ha perdido consistencia, conviene cambiarlo antes para que continúe absorbiendo la humedad de forma eficaz.

Otros trucos naturales para mantener el frigorífico sin humedad ni olores

El papel higiénico puede combinarse con otros remedios domésticos que llevan años utilizándose para mejorar el ambiente del frigorífico. Estos son algunos de los más populares:

Bicarbonato de sodio para neutralizar olores intensos.

Carbón activado, con gran capacidad de absorción.

Café molido, útil para reducir determinados olores.

Cáscaras de limón o naranja, que aportan un aroma fresco de forma natural.

En cualquier caso, ningún truco será realmente efectivo si no se mantienen unos buenos hábitos de conservación.

Evitar introducir alimentos todavía calientes, utilizar recipientes herméticos y revisar periódicamente el estado de los productos almacenados sigue siendo la mejor forma de prevenir malos olores y prolongar la vida útil de los alimentos.