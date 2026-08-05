¿Las sombrillas flotantes para la piscina son seguras? Para qué sirven y cuáles son la mejores alternativas este verano

Las sombrillas flotantes para piscinas se han convertido en uno de los productos estrellas de la temporada estival.

Su diseño llama la atención a primera vista y promete una forma diferente de protegerse del sol sin realizar instalaciones permanentes. Sin embargo, antes de dejarse llevar por la tendencia conviene valorar aspectos como la estabilidad, la seguridad y la durabilidad.

En muchos casos, existen alternativas más eficaces para disfrutar de la piscina durante los días de más calor.

Sombrillas flotantes para piscina: ventajas, limitaciones y aspectos de seguridad

Las sombrillas flotantes están pensadas para ofrecer sombra directamente sobre el agua. A diferencia de las sombrillas convencionales, no permanecen ancladas al suelo, sino que flotan sobre la superficie de la piscina y se desplazan suavemente con el movimiento del agua o el viento.

Algunos modelos incorporan incluso cortinas de malla para aumentar la privacidad sin impedir la circulación del aire.

Su principal atractivo es que pueden utilizarse en piscinas de formas irregulares o en espacios donde no resulta sencillo instalar una estructura fija. Además, suelen tener un precio más asequible que otras soluciones, lo que explica parte de su éxito.

No obstante, esa ligereza también supone su principal inconveniente. Si aparece una racha de viento intensa, la sombrilla puede desplazarse con facilidad, dificultar el baño o terminar acumulándose en una zona donde resulte incómoda o incluso peligrosa.

Por ello, es importante utilizar estos sistemas únicamente cuando las condiciones meteorológicas sean favorables y comprobar que cuentan con un sistema de sujeción adecuado.

Alternativas más estables para crear sombra en la piscina

Quienes priorizan la seguridad y buscan una solución duradera suelen optar por sistemas más robustos. Las sombrillas de brazo lateral o las de poste central con bases de gran peso ofrecen una estabilidad muy superior y permiten crear zonas de sombra permanentes alrededor de la piscina.

También es recomendable elegir tejidos con protección, ya que no todas las lonas ofrecen el mismo nivel de filtrado solar. Esto resulta especialmente importante en áreas destinadas al descanso o donde permanecen niños durante largos periodos.

Según los expertos de Durmi, otra opción cada vez más habitual son las velas de sombra fabricadas con polietileno de alta densidad. Además de aportar un diseño moderno, cubren superficies amplias y permiten una buena ventilación.

Los toldos retráctiles representan otra alternativa interesante, ya que pueden abrirse durante las horas de máxima exposición solar y recogerse cuando deja de ser necesario. Algunos modelos incorporan sensores de viento que cierran automáticamente la estructura para evitar daños.

Cómo elegir el mejor sistema de sombra para la piscina

La elección dependerá del tamaño del jardín, del presupuesto y del uso que vaya a darse a la piscina. Las pérgolas destacan por su capacidad para regular la entrada de luz y favorecer la circulación del aire gracias a sus lamas orientables, una solución especialmente interesante para quienes buscan confort durante todo el verano.

Otra posibilidad consiste en combinar estructuras de sombra con vegetación. Plantar palmeras, helechos u otras especies adecuadas puede ayudar a refrescar el entorno y crear un ambiente más agradable, siempre que se seleccionen árboles que no ensucien el agua con hojas, frutos, etc.

Para quienes desean proteger la piscina durante todo el año, los cerramientos de policarbonato permiten reducir la suciedad, minimizar el efecto del viento e incluso prolongar la temporada de baño.

Por otra parte, si la necesidad es puntual, una carpa plegable puede instalarse y retirarse con facilidad según las necesidades de cada momento.