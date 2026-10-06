Nieto del exilio en Argentina busca nieto del exilio en Cuba para delegarle el voto

Alucinante: según un informe del Gobierno, es posible que los españoles en el exterior puedan delegar su voto en cualquier persona, «aunque viva a 8.000 kilómetros de distancia», con un poder notarial. O sea, que un nieto del exilio puede votar en La Habana por otro que vive en Buenos Aires (distancia entre ambas ciudades: 6.898 kilómetros) para «así facilitar el sufragio». No es broma, sino que la propuesta está contenida en un informe de un organismo del Gobierno que analiza la «baja participación» de los españoles en el extranjero. Y la solución es esa: que si un nuevo español argentino tiene problemas para emitir su voto, lo delegue en otro nuevo español cubano.

Así, según el Gobierno, mejoraría la participación. Claro, y si el nuevo español cubano también tiene problemas, se contacta con otro nuevo español de, por ejemplo, las Maldivas para que sea este quien vote por los tres. Todas estas iniciativas vienen a demostrar que la aplicación de la Ley de Nietos tiene más trampas que una película de chinos (por cierto, si tampoco puede votar el nuevo español de Maldivas por los nuevos españoles de Argentina y Cuba, contactan los tres con un nuevo español residente en Pekín y le delegan el voto).

El Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE), organismo dependiente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de Elma Saiz, redactó en 2025 un documento sobre las «dificultades en el ejercicio del voto desde el exterior». Su objetivo es «analizar los problemas detectados y proponer mejoras que contribuyan a subsanar los actuales problemas y a mejorar la participación». Y entre las propuestas está esta «para facilitar el sufragio». Pues nada, barra libre. Y ya que, además, propone el voto telemático, que el nuevo español que vive en China y tiene el voto delegado de los nuevos españoles de Cuba, Argentina y Maldivas vote cuatro veces apretando un botón. Portentoso.