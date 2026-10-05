El Gobierno licita en plena invasión la construcción de 90 viviendas en Ceuta que llevaba paralizada desde 2018

El Gobierno ha publicado este mes de septiembre en su plataforma de Transparencia la licitación para la construcción de un edificio de 90 viviendas para alquiler asequible en Loma Colmenar (Ceuta). Este contrato podría pasar desapercibido en otro contexto. Sin embargo, el desbloqueo de la edificación se ha producido ahora, en plena invasión de la Ciudad Autónoma española, tras más de ocho años de bloqueo.

Según los pliegos del contrato consultados por OKDIARIO, en 2018 el Ejecutivo suscribió un convenio de colaboración entre el Ministerio de Fomento, la Ciudad Autónoma de Ceuta y SEPES (actualmente CASA 47), para la promoción y desarrollo de aproximadamente 90 viviendas protegidas para el arrendamiento.

Tal y como explica el propio Gobierno en el documento, una vez finalizada la redacción y supervisión del convenio, se licitaron las obras que se adjudicaron el 26 de mayo de 2021 a la empresa Orthen Servicios y Actuaciones Ambientales-Áridos y Transportes del Estrecho, S.A. (UTE).

El día 18 de octubre de 2021 se firmó el Acta de Replanteo. Transcurridos 6 meses, la empresa adjudicataria presentó un escrito solicitando resolución del contrato. Finalmente, el 4 de octubre de 2023, el Órgano de contratación de SEPES acordó el inicio del expediente, tramitación que culminó con la resolución del contrato firmada por el Consejo de Administración del entonces SEPES el 19 de marzo de 2024.

El propio Ministerio de Vivienda ha reconocido que el proyecto obtuvo licencia en julio de 2020. Sin embargo, explican que hasta el pasado 28 de abril no fue aprobado el Decreto que confirmaba su vigencia. «Una vez realizada la actualización de Proyecto y revisada y aprobada la misma, se propone la contratación de las obras recogidas en el Proyecto aprobado», apuntan.

En este sentido, también destacan que han «modificado ligeramente la denominación del contrato de obra respecto a la del Proyecto para recoger en el título su inclusión en el Plan de Viviendas para el Alquiler Asequible».

Sin embargo, este último detalle se habría resuelto en tan solo unas horas. El contrato de edificación, por su lado, llevaba paralizado desde la llegada de Sánchez al Gobierno y se ha reactivado ahora; concretamente, fue publicado en la plataforma el pasado 29 de septiembre de 2026, justo cuando se cumplían dos meses de la invasión de Ceuta.

Según ha podido comprobar este periódico, las viviendas están previstas que se levanten cerca de uno de los campamentos provisionales organizados para los inmigrantes irregulares que han ocupado la región. De hecho, hace tan solo unos días, la Policía Nacional condujo a centenares de inmigrantes que permanecían en la Playa Benítez hacia dicha zona de Loma Colmenar tras ser identificados en el Centro de Atención Temporal a Extranjeros (CATE).

Unas obras de más de 16 millones

Sólo en el proyecto de edificación los de Sánchez gastarán más de 16 millones de euros. Según los detalles plasmados en los pliegos, las obras se desarrollarán en un solar de 5.048 metros cuadrados, ubicado en un solar delimitado por las calles Agrupación Este y Dra. Soraya.

El complejo edificatorio está constituido por cuatro edificios paralelos entre sí, cada uno de ellos consta a su vez de dos bloques enlazados por galerías de acceso y distribución con una altura sobre rasante de seis plantas. El aparcamiento se dispondrá, además, en dos plantas adaptadas a la orografía del terreno.

El proyecto contempla un total de noventa viviendas, 49 de 2 dormitorios y 41 de 3 dormitorios, de las cuales 2 son adaptadas para su uso por personas con movilidad reducida. Incluye también 9 locales comerciales, así como 104 plazas de aparcamiento y 91 trasteros.