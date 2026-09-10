El Gobierno pone wifi gratis a los inmigrantes de Ceuta mediante un contrato de emergencia con Telefónica

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha obligado a Telefónica a asumir un contrato de emergencia para poner wifi gratis para los inmigrantes de Ceuta en tres puntos diferentes de la ciudad autónoma. Según ha podido confirmar OKDIARIO se trata de una adjudicación directa a la compañía de telecomunicaciones al ser la única que dispone de red en la zona.

Las fuentes consultadas por este periódico aseguran que el acuerdo será oficializado en los próximos días y que la única operadora que puede asumir las condiciones indicadas en el pliego es Telefónica. Actualmente Ceuta cuenta actualmente con fibra y cobertura 5G gracias a la entidad.

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