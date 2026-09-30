Junts aprieta al Gobierno pero esconde su voto ante los decretazos: «Estamos decepcionados y preocupados»

La portavoz de Junts en el Congreso de los Diputados, Miriam Nogueras, ha advertido que en su grupo están «decepcionados y preocupados» ante el «decreto Maricarmen» sobre la vivienda aprobado por el Gobierno. Nogueras no ha querido, no obstante, desvelar el sentido del voto de Junts en el Pleno del próximo viernes 2 de octubre, en el que el Ejecutivo de Pedro Sánchez espera convalidar ese decreto.

La portavoz de la formación independentista catalana, sin cuyos votos no puede prosperar el primero de los decretos, que ha aparecido publicado en el BOE, que es el que aspiraba a convalidar el Gobierno, asegura que, «después del primer análisis riguroso que han realizado», entienden que los textos no cumplen los dos objetivos principales que supuestamente se perseguían.

Esos dos objetivos invocados por Nogueras y que, a su juicio, incumple el decreto troceado en dos son frenar los fondos buitre y también proteger a las familias. En su opinión, con los decretos no se frenan los fondos buitre, porque pueden seguir comprando y tampoco se protege a las familias, porque, con el texto en la mano, «si usted quiere dejar en herencia un piso de alquiler a su hijo, con el redactado actual, tal como está, el inquilino podría tener derecho a comprar el piso antes de que su hijo lo pudiese heredar».

Nogueras ha evitado pronunciarse sobre el sentido del voto de los siete diputados de Junts y ha advertido que «queda mucha tarea por hacer» y seguirán «analizando cada página de estos decretos en profundidad».

Así, ha advertido de que habrá un nuevo posicionamiento sobre el decreto «en las próximas horas», algo que ha llevado a pensar a varios miembros del Ejecutivo y de otros grupos que van a mantener en secreto su posición hasta el propio viernes, día que se celebra el Pleno.