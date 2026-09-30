Benicarló (Castellón) tendrá una calle dedicada a los mártires católicos asesinados en 1936 como pedía Vox

El municipio de Benicarló, en Castellón, tendrá una calle dedicada a los mártires para honrar a los católicos que fueron asesinados en la persecución religiosa que se desató en 1936, justo antes del inicio de la Guerra Civil. La propuesta, presentada por el edil de Vox, Ulpiano Mayoral, como adelantó OKDIARIO, salió adelante en el pleno de la corporación con los votos en contra de PSOE y Compromís, mientras que Vox y PP apoyaron la iniciativa. Con ello, Vox pretende también «que ninguna víctima sea condenada al olvido por no encajar en el relato político del momento», según expresó en el pleno su portavoz, Ulpiano Mayoral.

En la moción para que Benicarló dedicase una calle a reconocer a los vecinos de esa localidad que fueron asesinados por motivo de persecución religiosa «contra los católicos» en el año 1936, Vox reclamaba también que uno de los nuevos viales del Sector 11 de la localidad pasase a denominarse Calle de los Mártires de Benicarló, como así será.

Según la documentación histórica recabada por Vox y recogida en la moción presentada al pleno municipal, un total de 30 personas vinculadas a Benicarló fueron asesinadas en el contexto de la persecución política de 1936, entre sacerdotes, religiosos, hermanos de las Escuelas Cristianas y seglares. El documento sostiene que 13 de ellas fueron posteriormente beatificadas por la Iglesia católica.

La vía que llevará el nombre de Mártires de Benicarló es una calle de nueva creación, por lo que Vox entiende que no es necesario modificar ninguna dirección, documentación o domicilio de vecinos y no se perjudica a ningún comercio o actividad económica.

Ulpiano Mayoral señaló, en el transcurso de su intervención, que «nadie había de ser asesinado por ser católico; nadie había de ser perseguido por su fe; nadie había de ser encarcelado por rezar». El concejal destacó que recordar a esas víctimas no supone abrir heridas, sino preservar unos hechos históricos.

También recordó que el domingo, 19 de julio de 1936, fue el último día en que se pudo celebrar con normalidad la misa en la parroquia de San Bartolomé de la localidad. Y que, luego, esa parroquia dejó de funcionar como lugar de culto y acabó dedicándose a mercado municipal.

El edil recordó en el pleno la destrucción de imágenes y altares religiosos y que algunos vecinos escondieran en sus casas objetos religiosos para evitar que fueran destruidos: «Esto también es historia de Benicarló. Y negarlo, ocultarlo o considerar que es reabrir herida no hace que deje de haber pasado», ha expresado el portavoz de Vox.