Vox pide que Benicarló dedique una calle a los católicos víctimas de la persecución religiosa en 1936

El Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Benicarló, en Castellón, ha presentado una moción al pleno municipal del próximo día 24 del presente mes de septiembre en la que reclama que uno de los nuevos viales del Sector 11 de la localidad pase a denominarse Calle de los Mártires de Benicarló, con el fin de reconocer a los vecinos de esa localidad que fueron asesinados por motivo de persecución religiosa «contra los católicos» en el año 1936. Es decir, en el del inicio de la Guerra Civil.

Se trata, según explican desde la misma formación, de una calle de nueva creación, por lo que Vox entiende que no es necesario modificar ninguna dirección, documentación o domicilio de vecinos y no se perjudica a ningún comercio o actividad económica.

Además, Vox plantea en esa misma iniciativa que el pleno reconozca y honre «expresamente» a las víctimas de la localidad de 1936 y que «condene los asesinatos y persecuciones cometidos contra personas por razón de su fe o de sus convicciones». Y que reconozca, también, «la necesidad de preservar esta memoria y transmitirla a las futuras generaciones».

La moción presentada por Vox, a la que ha tenido acceso OKDIARIO, contabiliza hasta 30 personas asesinadas «durante aquella persecución», entre sacerdotes, religiosos, hermanos de las Escuelas Cristianas y seglares, de las que 13 fueron posteriormente beatificadas y están reconocidas como mártires.

Vox considera que se trata de personas que «fueron víctimas de una persecución específicamente dirigida contra la Iglesia y contra personas por razón de su fe católica». Y entiende que Benicarló «tiene el deber de recordarlos», según ha referido su edil, Ulpiano Mayoral: «Durante décadas se ha hablado de memoria, pero se ha silenciado precisamente a quienes fueron perseguidos y asesinados por motivos religiosos».

El mismo edil ha destacado que el grupo municipal de Vox «no» acepta «que haya víctimas que puedan ser recordadas y otras que tengan que desaparecer del espacio público» y ha explicado que los «mártires» de la localidad «también son historia de Benicarló y tienen derecho a ser recordados con su nombre y con toda su dignidad»: «No deben ser borrados de la historia», ha sentenciado el concejal.