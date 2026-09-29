Un juzgado abre diligencias contra el alcalde y la directora del museo por el ‘robo del siglo’ en Villena

La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Villena, Plaza Número 2, ha abierto diligencias previas contra el alcalde de Villena (Alicante), el socialista Fulgencio Cerdán, y la directora del Museo de Villena, Laura Hernández, por el denominado robo del siglo: el del tesoro de Villena, tras la denuncia interpuesta por la Asociación en Defensa del Estado de Derecho y Lucha contra la Corrupción (ADED). Las diligencias previas se incoan, también, contra la tercera teniente de alcalde, María Server, y la persona de seguridad del MuVi por la falta de seguridad en las instalaciones.

El Tesoro de Villena, tal como publicó OKDIARIO, fue robado la madrugada del último jueves de agosto de este 2026, alrededor de las 5:16 horas. El Tesoro de Villena es un conjunto de orfebrería fechado hacia el año 1000 antes de Cristo que está compuesto principalmente por piezas de oro. Los asaltantes entraron de madrugada en el Museo Arqueológico de la localidad alicantina (MUVI). El asalto con fuerza tuvo lugar alrededor de las 5 de la madrugada. Según se ha conocido, los autores de este robo actuaron con gran velocidad. Los ladrones, a través de una coordinada operación, llegaron al lugar con varios vehículos.

Tras su llegada, entraron al museo a través de una ventana, que fue abierta a la fuerza. La alarma saltó a las 5 de la madrugada y en apenas cuatro minutos el grupo de asaltantes se llevó 11 cuencos, 28 brazaletes y tres botellas; también forman parte del botín sustraído tres botellas de plata, dos piezas mixtas de ámbar y oro, otra de hierro y oro y un brazalete de hierro. En total son más de 50 objetos con un peso cercano a los 10 kilos.

El 29 de agosto, la Asociación Defensa del Estado de Derecho y Lucha contra la Corrupción denunció al alcalde de Villena y a otras autoridades y responsables municipales por su presunto delito de omisión por la falta de protección del tesoro de Villena. Ahora, la juez ha decidido abrir diligencias previas de investigación en torno a este caso.

Además, la juez, según informa Efe, pide a la Fiscalía que informe sobre la procedencia del sobreseimiento de la causa en una resolución frente a la que cabe recurso en el plazo de tres días ante el propio juzgado.