El PP retrata al Gobierno en el Senado: «Con las joyas de Zapatero, Maricarmen tendría 4 pisos»

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha retratado este martes al Gobierno de Pedro Sánchez sobre su inacción en materia de vivienda durante 8 años: «Con las joyas de Zapatero, Maricarmen tendría 4 pisos», ha lanzado al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.

En sesión de control al Ejecutivo en la Cámara Baja, García ha criticado el apoyo que los socialistas, con Sánchez a la cabeza, todavía mantienen al imputado ex presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. «Confían tanto en Zapatero que Sánchez ya tiene cabeza de cartel para los mítines: Zapatero, el joyero», ha ironizado la portavoz popular.

Precisamente, este mismo martes se ha conocido que el juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso Plus Ultra, José Luis Calama, ha inadmitido la recusación planteada por Zapatero a la segunda joyería requerida para la nueva tasación de las joyas intervenidas en su despacho, alegando que no existe el «riesgo» de «parcialidad» que denunciaba la defensa del ex líder socialista. Las joyas de Zapatero fueron tasadas en 1,3 millones de euros por la joyería Ansorena el pasado junio.

En su turno de pregunta, la portavoz del PP en el Senado ha relatado cómo han acabado los últimos ataques del Gobierno a la Justicia: «Para Begoña Gómez, la ministra portavoz dicta al jurado el veredicto; para el auto del juez Peinado, la ministra Morant habló de ‘solución final’, como llamaron los nazis al exterminio de los judíos; y para las joyas de Zapatero, ‘productos típicos’», dijo el ministro Torres.

«¿Qué productos? ¿Dátiles con rubíes? ¿O joyas caribeñas?», ha planteado Alicia García al ministro Bolaños, que no se ha referido en su intervención en ningún momento al ex presidente Zapatero.

Bolaños no se disculpa

También ha evitado el titular de Justicia pedir disculpas a la juez del caso del hermano de Sánchez por haber sido objetivo de las cloacas del PSOE, que incluso recurrieron a narcotraficantes para intimidarla.

Por ello, Alicia García ha recordado que la jueza Beatriz Biedma ha tenido que acudir a la Audiencia Nacional porque «la cloaca de su partido comprometió su seguridad personal», ha dicho a Bolaños, al que ha afeado que lleve diez días callado. «Pida perdón a la jueza Biedma y a su familia», ha sentenciado la portavoz del Grupo Popular.

De este modo, ha invitado, sin éxito, a Bolaños a repetir lo que diría un ministro de Justicia que creyera en el Estado de derecho y la Constitución: «Pido disculpas a la jueza Biedma y a su familia. Considero inaceptable lo que les hizo la cloaca de mi partido: la de Leire Díez a las órdenes de Santos Cerdán. Considero intolerable que dieran a dos clanes de la droga su dirección y las fotos de sus hijas. Y que les pidieran un sustillo. Todo, por instruir la causa del hermano de Sánchez», ha emplazado García al ministro para que lo repitiera.

Sin embargo, Bolaños ha evitado pedir disculpas y se ha referido en todo momento a los dos decretos del caso Maricarmen que ha aprobado el Gobierno de PSOE-Sumar este martes y que quiere convalidar en una votación el viernes en el Congreso. «Es un gran día para pequeños propietarios e inquilinos y un día aciago para los especuladores. Este Gobierno considera una injusticia que el PP vote en contra de la moratoria de desahucios y deje a Maricarmen en la calle», ha señalado Bolaños.

Tras ello, García ha denunciado la «soberbia» del ministro por no pedir disculpas a la juez Biedma. «Hasta un narco tiene más decencia que el ministro de Justicia», ha espetado a Bolaños, quien incluso por dos veces fue instado por el presidente del Senado, Pedro Rollán (PP), a «ceñirse a la cuestión» tras su discurso propagandístico sobre los decretos aprobados hoy en materia de vivienda y desahucios. «Para eso tienen ustedes la rueda de prensa del Consejo de Gobierno», ha reprochado Rollán a Bolaños entre aplausos de la bancada popular.