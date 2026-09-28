El juez de las cloacas del PSOE cita como perjudicada a la juez que investigó al hermano de Sánchez

Santiago Pedraz, juez de la Audiencia Nacional que instruye el denominado caso Leire Díez sobre las cloacas del PSOE, ha citado el 8 de octubre como perjudicada a Beatriz Biedma, juez de Extremadura que investigó a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y que denunció una campaña perpetrada por la trama para «desacreditarla pública y profesionalmente».

En un auto, el juez acepta a Biedma como acusación particular, tal y como ella había solicitado, dentro de la causa en la que se investiga una trama para obstaculizar casos que afecten al PSOE y al Gobierno, que habría liderado Santos Cerdán, ex secretario de Organización socialista, y coordinado junto a la ex militante Leire Díez, conocida como la fontanera del partido.

Pedraz señala que la juez resulta indiciariamente perjudicada «al menos por el delito de calumnia, sin perjuicio de lo que resulte de la posterior instrucción de la causa en relación al resto de los delitos que imputa».

Biedma pidió personarse como perjudicada en el caso por haber sido objeto «de actuaciones dirigidas a obtener información sobre su persona, desacreditarla pública y profesionalmente, promover denuncias y quejas contra ella, recabar información sobre su entorno y apartarla de procedimientos judiciales concretos».

También hizo referencia a informaciones publicadas sobre una anotación en la agenda de Díez «días después de que se rechazara la recusación promovida por Sáenz de Tejada», que atribuye a «una última y desesperada estrategia para apartar a la magistrada del procedimiento, tratándose de actos muy graves que pudieron poner en peligro no ya su reputación, sino incluso su propia integridad física».

Según esta información, esta anotación «estaría relacionada con investigaciones que la magistrada dirigía sobre clanes dedicados al narcotráfico», la cual pidió a Pedraz incorporar e investigar, al igual que las publicaciones del canal Magistrado Anticorrupción TV.

No obstante, el magistrado lo rechaza, alegando que no se aportan pruebas que permitan sostener que «los hechos relatados en la denuncia guardan relación directa con los investigados y del que se pueda deducir que su contenido se hubiera elaborado siguiendo indicaciones de Leire Díez para malbaratar el curso de la investigación» a David Sánchez.

«Todo ello, sin perjuicio del resultado que pueda arrojar el avance de las diligencias a practicar por la unidad actuante», subraya Pedraz, que cita conversaciones entre Leire Díez y el ex juez Luis José Sáenz de Tejada. Del mismo modo, el magistrado recoge que, «en ninguno de los informes obrantes en la causa se recoge información» relativa a la anotación «Jueza Badajoz. La Celsa. Heroína o gitano», hallada en las agendas de Díez.

Por ello, argumenta que «no es posible abrir una línea de investigación por cada una de las anotaciones que aparecen en las múltiples agendas de Leire Díez» con el fin de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil «compruebe su trascendencia sin otros datos que le doten de relevancia a los efectos que aquí interesan».

En su escrito, la juez extendió la condición de perjudicada tanto al plano personal como al institucional, «por cuanto dichas actuaciones aparecen directamente conectadas con su condición» de instructora de la causa seguida contra el hermano del presidente del Gobierno, condenado por la Audiencia Provincial de Badajoz a nueve años de inhabilitación por prevaricación.

En este sentido, señaló que los indicios apuntan que la finalidad de la presunta trama era «neutralizar, perturbar o incluso destruir el procedimiento judicial cuya instrucción tenía encomendada».

Biedma subrayó que «resultó directamente afectada» por las supuestas actuaciones que se investigan y recoge las palabras de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en uno de sus informes: «Otra de las líneas de actuación desarrolladas por la organización tenía como objetivo a la magistrada Beatriz Biedma».