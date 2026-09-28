Pérez Llorca defiende la identidad valenciana frente a Compromís: «Cogen con una mano la señera y con otra la estelada»

El presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha defendido este lunes en su intervención en el debate de política general de la Comunidad Valenciana las señas de identidad de la autonomía frente al intento del independentismo catalán de expandir los países catalanes.

En su crítica, Pérez Llorca también ha señalado a Compromís, de quien ha dicho que: «Cogen con una mano la señera valenciana y con otra la estelada» catalana. Pérez Llorca ha efectuado una defensa de la identidad valenciana al destacar que en la Comunidad Valenciana: «Tenemos una identidad, que no necesita pasar ninguna prueba de verificación comparándose con otros». Y ha advertido, finalmente, a este respecto, que la identidad valenciana «no puede depender de conveniencias electorales o de conjeturas partidistas», en clara alusión a Compromís y PSPV.

En su defensa de la Comunidad Valenciana y de las señas de identidad de esta autonomía, Pérez Llorca ha expresado que la Comunidad Valenciana «se defiende aquí, en Madrid, en Bruselas y donde sea». Y ha recordado que durante los años del Botánico (el gobierno de PSOE y Compromís, así llamado por el lugar donde se firmó el pacto de gobernabilidad), «la Comunidad Valenciana vivía permanentemente como una sucursal de otros territorios», en una clara alusión a la dependencia de socialistas y Compromís de ERC y los independentistas. Y ha situado como objetivo de Compromís «convertirnos» a la Comunidad Valenciana «en una colonia de los países catalanes. No lo conseguirán nunca».

La reivindicación de Pérez Llorca no ha acabado con Compromís. El presidente valenciano se ha referido también al agravio del Gobierno de España con la Comunidad Valenciana. En este sentido, ha recordado que la provincia de Alicante es la peor financiada por el gobierno de Sánchez en materia de inversiones por el Gobierno en los Presupuestos Generales del Estado los últimos cuatro años.

Y, también, ha recordado el caos en las líneas de Cercanías o el cambio de posicionamiento del actual ministro de Hacienda, Arcadi España, que era firme defensor del fondo de nivelación cuando era conseller del gobierno valenciano, que ahora rechaza como miembro del ejecutivo de Pedro Sánchez, según ha explicado Perez Llorca.