Pérez Llorca ayudará a los jóvenes valencianos a pagar los gastos de su primer piso y los del carnet de conducir

Los jóvenes valencianos de hasta 35 años que adquieran su primera vivienda tendrán una ayuda de hasta 1.000 euros de la Generalitat Valenciana para los gastos de notaría, registro y gestoría, según ha anunciado este lunes el presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca. El objetivo es que esos gastos, adicionales a los del pago de la entrada del piso, «no se conviertan en un impedimento» a la hora de acceder a esa vivienda.

Además, Pérez Llorca ha anunciado también otra línea de subvención de 300 euros para que los jóvenes de la Comunidad Valenciana, en este caso entre los 18 y los 24 años, puedan sacarse el carnet de conducir.

Dirigido a los jóvenes, también Pérez Llorca ha adelantado que firmará los convenios necesarios para garantizar que todo el alumnado de Formación Profesional puede realizar prácticas en empresas. Una cuestión muy importante, porque esas prácticas forman parte de los módulos.

Los tres anuncios forman parte del bloque dedicado a juventud y formación profesional en la intervención de Pérez Llorca. Y son, por tanto, parte, también, de las 55 medidas que este lunes ha anunciado en el debate antes citado.

Pérez Llorca ha avanzado, en materia de sanidad, la puesta en marcha de un plan, denominado Avancem Salut, con una inversión de 2.459 millones de euros. Ese plan incluye iniciativas como la incorporación de más de 2.000 camas hospitalarias entre 2026 y 2028 en Alicante, Castellón y Valencia; la construcción, reforma o ampliación de hospitales y centros de salud; una inversión de 120 millones de euros en atención primaria para la construcción, ampliación o reforma de 32 infraestructuras sanitarias en los departamentos de salud; la extensión de los hospitales de crónicos y larga estancia a las ocho agrupaciones sanitarias; el programa de entrega a domicilio de material médico, la inversión de 49 millones en proyectos de inteligencia artificial o la financiación de la vacuna del meningococo B para niños de 12 años y la ampliación de las pruebas del talón para mejorar el cribado neonatal; así como la puesta en marcha de la ciudad oncológica de La Fe o la creación de un centro autonómico para pacientes de esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

En materia de autónomos, fiscalidad y empleo, destaca la puesta en marcha de la cuota cero para autónomos durante dos años y ampliada a cuatro para los jóvenes, así como líneas específicas para mujeres autónomas; una nueva rebaja del tramo autonómico del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF); nuevas deducciones para la compra de audífonos, nuevas deducciones por gastos de veterinario e incentivos fiscales para el voluntariado individual y corporativo y la rebaja del 10% en el canon del agua y una reducción lineal de todas las tasas de la Generalitat.