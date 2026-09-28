Aldama dice que financió al PSOE con crudo de Maduro pero admite que lo hizo violando las sanciones internacionales a Rusia

El comisionista Víctor de Aldama no sólo era el hombre del Gobierno de Pedro Sánchez ante Caracas. Era también la pieza que permitía al régimen chavista seguir vendiendo su petróleo pese al bloqueo de Washington y las sanciones a Rusia. Aldama ha admitido este lunes que ganó muchísimo dinero moviendo el petróleo del narcodictador Maduro a través de un circuito diseñado para esquivar las sanciones a Venezuela y Rusia.

El crudo de PDVSA se cargaba en Venezuela, se pagaba en cuentas rusas y acababa en refinerías de Europa y Asia. Preguntado si los fletes eran conjuntos con Ábalos y Koldo y cada uno se llevaba su parte, se escudó en el secreto de la causa aunque insinuó que esos negocios financiaban al PSOE.

Estados Unidos sancionó a PDVSA en enero de 2019, lo que cerraba a la petrolera venezolana el acceso al sistema financiero en dólares. La solución pasaba por Ginebra y por Rusia. Según ha explicado en una entrevista en Telecinco, Aldama actuaba en numerosas ocasiones en representación de Pegaso Energy, una sociedad suiza con sede en Ginebra. Pegaso tenía una alianza comercial con la rusa Kvarta Ltd, que le proporcionaba la estructura financiera para operar con el régimen de Maduro eludiendo las sanciones internacionales.

El 16 de junio de 2021, Aldama escribe a Delcy: «Hola Delcy te voy a mandar una propuesta de Pegaso con la carta de los rusos a ver si se puede hacer la operación». Cuando ella pregunta de qué se trata, él responde: «Para sacar fuel oil pago FOB». Esa fórmula significa que PDVSA entregaba el crudo a bordo y el comprador asumía el flete, los seguros y los tributos hasta el destino. Días después le confirma que los barcos esperan en Amuay, en la península de Paraguaná, donde PDVSA tiene una de sus grandes refinerías.

En otro intercambio, sobre una carga de 215.000 barriles, se detalla el mecanismo de pago: «Los rusos pagan a la cuenta rusa de Pegaso y Pegaso dispone en el mismo día donde tú designes». Sólo esa operación iba a reportar 3,9 millones de dólares a la «industria» venezolana. Delcy, por su parte, advierte de que antes hay que saldar lo ya servido, porque «PDVSA no está dando producto a clientes con deuda», informó El Mundo.

Fletes de un millón de barriles

Las cifras que maneja la Audiencia Nacional son de otra escala. Hay fletes de hasta un millón de barriles en un solo buque, que reportarían al Gobierno venezolano unos 15 millones de dólares por operación, y una previsión de comprar unos dos millones de barriles cada dos semanas. Las empresas intermediadas por Aldama pretendían adquirir más de 15 millones de barriles en apenas medio año, en petroleros como el griego MT Eurosea, con capacidad para medio millón de barriles.

Delcy supervisaba cada cargamento. Preguntaba por el estado de las operaciones y por los pagos. Aldama le daba cuenta de los contratiempos: un barco casi 30 días esperando en Amuay para cargar y otro que llegó a República Dominicana con más agua de lo normal. «Un lío, vamos», resumía.

«Trabajaba para el Gobierno de España»

Aldama fue preguntado por estos mensajes este lunes en el programa de Ana Rosa Quintana en Telecinco si el pago en Rusia era para PDVSA o para la propia Delcy. Aldama se escudó en el secreto de la causa, pero dejó una frase demoledora para el Ejecutivo: «Yo no trabajaba para la empresa suiza, trabajaba para el Gobierno de España». Añadió que no era solo Pegaso: «Había otras empresas y otros intermediarios o proveedores, llamémoslo así».

El empresario describió su papel ante el régimen chavista sin rodeos: «Básicamente hacía de ministro de Exteriores sin serlo». Según su relato, fueron Ábalos y Koldo García quienes le presentaron ante Delcy como el interlocutor entre España y Venezuela.

Delcy Rodríguez está sancionada por la Unión Europea desde 2018, con prohibición de entrada en el espacio Schengen, motivo del escándalo del Delcygate en Barajas en enero de 2020. Si ese «donde tú designes» significaba poner dinero a disposición de la propia Delcy y no de PDVSA, el esquema chocaría también con las sanciones europeas. Aldama se limitó a decir que se sabrá cuando se levante el secreto.

El dinero de esos negocios es, según la declaración de Aldama ante el juez, el origen de los fondos que entregó en metálico a Ábalos y a Koldo con destino a la financiación del PSOE y de la Internacional Socialista. Al menos una de esas entregas fue de 300.000 euros, el 3 de enero de 2020, en el chalé de El Viso donde Ábalos tenía su residencia oficial. El Tribunal Supremo ya condenó a Ábalos a 24 años de cárcel en el caso Mascarillas y declaró probado que Aldama aportó sus conexiones con políticos venezolanos al PSOE.

En Telecinco, Aldama insistió en que él no se quedó con nada: «Yo era un intermediario y no me quedaba con nada». Preguntado si fue el único que se llevó comisión, respondió con un seco «no».