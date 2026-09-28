La nieta del rey Harald se estrena en televisión como concursante de un reality justo un mes después de su muerte

Este lunes, 28 de septiembre, se cumple un mes de la muerte del rey Harald de Noruega. Desde entonces, la Casa Real del país ha acaparado una enorme expectación en Europa, tanto por el relevo en el trono como por los numerosos actos celebrados en memoria del monarca. Sin embargo, en las últimas horas, un inesperado paso dado por uno de los miembros de la familia ha vuelto a situar al clan en el centro de todas las miradas. Se trata de Leah Isidora Behn (21), hija de Marta Luisa de Noruega, sobrina del rey Haakon y, por consiguiente, nieta del recién fallecido. Y es que la joven ha dado el salto a la televisión como concursante de Skal vi danse, la versión noruega del programa Bailando con las estrellas.

Mostrando por primera vez delante de las cámaras sus dotes para el baile, la joven debutó en el programa junto al bailarín profesional Andreas Hiim y, como no podía ser de otra manera, contó con el apoyo de su madre, Marta Luisa, y del marido de esta, Durek Verret. El matrimonio se mostró emocionado en todo momento mientras se encontraban sentados entre el público, aplaudiendo con fuerza, sin poder evitar alguna que otra lágrima de orgullo y dejando entrever que están muy felices de los pasos que está dando la joven en su incipiente carrera en el mundo de la danza. Una actividad que comenzó siendo un hobby para ella, pero que, con el paso del tiempo, se ha convertido en una trayectoria profesional.

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En su presentación, Leah se ha sincerado como nunca antes lo había hecho delante de las cámaras. Habló del reciente fallecimiento de su abuelo, reconociendo que las últimas semanas habían sido especialmente difíciles para la familia. Pero no solo eso, y es que también explicó cómo había sido crecer bajo una enorme exposición pública que nunca eligió, así como recordó la muerte de su padre, Ari Behn, cuando tan solo tenía 14 años. Unas palabras que, como no podía ser de otra manera, hicieron llorar a su madre, Marta Luisa, desde el público.

En sus redes sociales, Leah también ha compartido con sus seguidores las sensaciones que tiene después de debutar por primera vez en la pequeña pantalla. «Entonces hemos bailado nuestro primer baile en ¡Vamos a bailar! Estoy completamente abrumada por la encantadora respuesta que he recibido. Muchas gracias. Bailar en la pista de baile fue absolutamente mágico. Estoy muy agradecida de poder continuar en este viaje», comenzaba a escribir en su perfil oficial de Instagram.

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La joven añadía que se sentía muy orgullosa de poder haber compartido la pista de baile con Andreas Hiim, así como también confesaba que aún estaba muy conmovida con todo lo que vivió durante el estreno del programa. «Estoy deseando mostrar algo completamente diferente el sábado. Va a ser tan jodidamente divertido…», concluía.