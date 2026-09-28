Ni corrector ni ácido hialurónico: la tendencia para eliminar las bolsas de los ojos con efecto ‘buena cara’ a partir de los 50

A ciertas edades, las ojeras y las bolsas en los ojos están más acusadas. De inmediato, aparece una cara más cansada y envejecida. Aunque no hay milagros que hagan desaparecer las bolsas de los ojos, hay remedios que las atenúan. Por esto la tendencia con efecto buena cara viene de una de las marcas pioneras del país en aportar soluciones para nuestra piel. Está siendo viral y es Revitalift Laser de L’Oréal Paris, que elimina al instante las bolsas de los ojos en solo 15 minutos.

Es un producto probado clínicamente que reduce la hinchazón y las arrugas. Según la propia marca, el borrador de bolsas de los ojos deshincha, alisa y suaviza las bolsas de los ojos, resultados clínicamente probados. Reduce al instante las bolsas, las arrugas y la hinchazón de los ojos. Entre sus beneficios, destacar que el 95% afirma que las bolsas de los ojos se ven visiblemente reducidas, y el 94% afirma que la zona bajo los ojos se eleva. Sin retoque.

La tendencia para eliminar las bolsas de los ojos

Este producto está siendo viral porque permite iluminar la mirada en un solo gesto. De manera que lo puedes aplicar a diario, si está cansada y tu mirada está más apagada, si has dormido menos o bien si vas a un evento en el que debes estar siempre radiante y resulta que las bolsas ese día se ven mucho más. Ahora ya tienes la mejor solución.

Cómo usar el producto

Aplica una cantidad muy pequeña bajo cada ojo dando toquecitos desde dentro hacia fuera. Relájate durante solo 15 minutos. Elimina el producto por la noche con desmaquillante waterproof. De esta manera, penetra en la piel , lo tienes durante el dia, reduces las bolsas, y lo quitas al desmaquillarte tranquilamente por la noche con el resto de maquillaje antes de ir a dormir.

¿Cuáles son las características de la tendencia para eliminar las bolsas de los ojos?

Deshincha, Alisa y Suaviza las Bolsa de los Ojos en 15 minutos

Probado clínicamente que reduce la hinchazón y las arrugas.

Disfruta de unos ojos más firmes y rejuvenecidos.

Ofrece un acabado transparente efecto filtro.

Aplica una cantidad muy pequeña bajo cada ojo dando toquecitos desde dentro hacia fuera.

Otras soluciones para mostrar una mirada con luz

Kerala Essence

Como explica Estefanía Ferrer, ingeniera química y CEO de Lico Cosmetics: «Cuando hablamos de rejuvenecer la mirada, solemos pensar únicamente en tratar las arrugas del contorno de ojos, pero nos olvidamos de dos elementos fundamentales: las cejas y las pestañas. Con la edad, también se debilitan, pierden densidad y longitud y, en el caso de las cejas, pueden aparecer las canas. Por eso necesitan tratamientos específicos que aborden sus propias necesidades».

En este caso, resaltamos Brow Density Complex y Lash Density Serum. Un tratamiento integral en dos pasos para cejas y pestañas que rejuvenece la mirada gracias a la bioingeniería aplicada a la cosmética: la tecnología Micro-ARN.

Contorno de ojos Retinoid Eye Contour

Porque la mirada también acusa los excesos del verano, este contorno de ojos está específicamente formulado para combatir los signos de envejecimiento y cansancio de esta delicada zona, al tiempo que aporta un extra de hidratación. El objetivo de Montibello: una mirada con un aspecto más joven y vital.

TheraFace Mask Glo

Para mantener su piel firme, suave y radiante, la modelo recurre a la TheraFace Mask Glo, una máscara LED inalámbrica que combina diferentes longitudes de onda de luz con tecnología de masaje por vibración.

Con 504 LED y cobertura completa del rostro, incorpora terapia de luz roja, roja + infrarroja y azul a la rutina diaria, ayudando a mejorar la luminosidad, la textura y el aspecto general de la piel.

Una forma sencilla de convertir unos minutos de la mañana en un auténtico ritual de autocuidado.

Girls’ night in

PDRN, colágeno, bakuchiol y ceramidas: 4 nuevos parches de ojos para una beauty party en casa con amigas, formulados con los ingredientes estrella del momento en la cosmética.

Germinal

Germinale diversifica su premiada línea skincare Radiance y crea la primera base de maquillaje con el famoso Doble Efecto Lifting Germinal® en su composición.

Un lanzamiento que va a revolucionar el cuidado de la piel, porque no solo realza la belleza exterior, sino que también cuida y nutre desde el interior. Diseñada para quienes buscan más que solo maquillaje.

E-Peptide Eye Serum

Lico Cosmetics lanza este contorno de ojos, de textura ultraligera, reduce bolsas, ojeras y eleva el párpado de forma inmediata. Formulado con un tetrapéptido vegano, microalgas y extracto de liquen islandés es la alternativa tópica a blefaroplastia.

Los test clínicos independientes han demostrado un 29,7% menos de volumen de las bolsas, una acumulación de lípidos un 24,5% menor, reducción de ojeras y una acción reafirmante del párpado superior.

Moisturizing eye mask

Grace & Stella contiene esta máscara que reduce la hinchazón, las bolsas y la inflamación con esta mascarilla contorno ojos hidratante refrescante, y disfruta de «tu tiempo para ti» mientras reduces los signos del envejecimiento, alisando las arrugas de debajo de los ojos, y la piel seca del contorno; consigue una piel del contorno hidratada y tersa con estos parches ojeras y bolsas.

Contorno de ojos de Apivita

Una refrescante crema para el contorno de los ojos con peonía blanca, extracto de propóleo patentado y jazmín. Mejora la síntesis de colágeno, elastina y ácido hialurónico, ofreciendo una piel hidratada, elástica y rejuvenecida.