Las polémicas que atormentaron a Harald de Noruega en el final de su reinado

La Casa Real de Noruega está de luto tras conocerse el triste fallecimiento del rey Harald. El monarca ha muerto a sus 89 años después de permanecer una semana hospitalizado a causa de una anemia hemolítica que, con el paso de los días, terminó complicándose por una infección bacteriana. Un delicado estado de salud que mantuvo en vilo a toda su familia y al pueblo noruego hasta el fin de sus días.

El rey Harald ha estado arropado por su círculo más íntimo hasta que su corazón ha dejado de latir, pero lo cierto es que la recta final de su vida dista mucho de la de su reinado, la cual no tiene nada en común con un camino de color de rosa. Y es que en los últimos años, tuvo que hacer frente no solo a sus crecientes problemas de salud, sino también a una sucesión de controversias y polémicas protagonizadas por algunos de sus familiares más directos, que situaron a la Casa Real de Noruega en el centro del huracán mediático.

La situación judicial de Marius Borg, el hijo de Mette-Marit

Lo más comentado de los últimos meses, y tal vez la considerada la crisis más grave de la institución, es la situación judicial de Marios Borg, el hijo que nació fruto de una relación anterior de Mette-Marit. En junio de 2026 fue condenado a cuatro años de prisión por dos violaciones, violencia doméstica y otros delitos. Un caso que, como no podía ser de otra manera, ha terminado golpeando directamente a la reputación de la institución. Actualmente cumple prisión preventiva en régimen domiciliario hasta que se resuelva el proceso de apelación a través de un juicio que está previsto para el año 2027.

El Tribunal del Distrito de Oslo ha ordenado el ingreso en prisión provisional de Marius Borg, hijo de la futura reina de Noruega, hasta el 2 de marzo. Una decisión que complica aún más su situación, ya que en menos de 24 horas comenzará el juicio que podría acarrearle una pena… pic.twitter.com/6Nui6OCuVd — Jose Moreno (@Josemn1_) February 2, 2026

La relación de Mette-Marit con Jeffrey Epstein

Este 2026 salieron a la luz unos documentos en los que se anunciaban las conversaciones y los diversos encuentros que Mette-Marit mantuvo durante años con Jeffrey Epstein, pederasta y depredador sexual. Su relación no era un secreto, pero los detalles que trascendieron recientemente ocasionaron un gran escándalo en todo el mundo. Tanto es así, que Mette Marit se vio obligada a dar la cara y pedir perdón públicamente. «Ojalá no lo hubiera conocido nunca», reconoció por aquel entonces, haciendo hincapié en que fue manipulada y engañada por el mismo.

Statement by the Norway’s Royal House: We understand the strong reactions people have had to what has come to light in recent days. The Crown Princess strongly distances herself from Epstein’s abuse and criminal acts. She deeply regrets not having understood early enough what… — Joakim 🌹🇳🇴🇪🇺 (@joakial_) February 6, 2026

De la misma manera, a través de un comunicado de la Casa Real de Noruega, dejó más que claro que «se distanciaba rotundamente de los abusos y los actos delictivos de Epstein», así como señalaba que se «lamentaba profundamente no haber comprendido a tiempo qué tipo de persona era».

El pasado de Mette-Marit y sus problemas de salud

Más allá de su relación con Epstein, lo cierto es que la presencia de Mette-Marit en la familia real de Noruega ha sido controvertida desde el principio. Antes de casarse con Haakon, en 2001, era madre soltera y, poco antes de darse el «sí, quiero» con el príncipe heredero, reconoció públicamente que había llevado una vida turbulenta.

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En los últimos, su estado de salud también ha sido objeto de titulares. Desde 2018, padece una fibrosis pulmonar crónica y, este 2026, ha sido sometida con éxito a un trasplante de pulmón en el Hospital Universitario de Oslo. Un cuadro médico complicado que, en determinadas ocasiones, la ha mantenido alejada de los compromisos institucionales.

Marta Luisa y el chamán Durek Verret

Marta Luisa es la hija pequeña de Harald de Noruega. Y, aunque no es heredera al trono y, por consiguiente, sus responsabilidades sociales son menores que las de su hermano, lo cierto es que su vida tampoco ha estado exenta de polémicas. Se casó con Durek Verret en agosto de 2024 y, tan solo unos meses después, el estadounidense fue acusado de agresión sexual por un antiguo cliente. Según el relato de la supuesta víctima, Verret le realizó tocamientos genitales sin su consentimiento y continuó pese a que le pidió que parase.

En todo momento, Verret negó las acusaciones y el caso quedó archivado por haber prescrito, pero, sin duda, también fue otro quebradero de cabeza que el rey Harald tuvo que soportar durante su reinado y que, sin duda, también fue perjudicial para la imagen de la corona.