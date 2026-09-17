Confirmado por el Gobierno: en 2027 sube el Ingreso Mínimo Vital y por primera vez en la historia superará los 1.600 euros

Como resultado de un marco legal impulsado por el Gobierno de España y el Congreso de los Diputados, el Ingreso Mínimo Vital (IMV) continuará con su aumento como ha hecho años atrás, ya que se produce de forma automática cada año. Se trata de una estrategia de revalorización de las prestaciones sociales con el fin de combatir la pobreza. Este incremento está ligado a dos factores: la inflación media del año y el plan del Gobierno.

Como puede pasar con las pensiones, que subirán en 2027, esta prestación subirá en relación al IPC. Las estimaciones actuales de los analistas son que la inflación media se sitúa en el 3,2%, por lo que las prestaciones y pensiones subirán al menos ese porcentaje. El IMV, al igual que otras pensiones mínimas, suele subir más del IPC, con el fin de asegurar una renta digna.

El año pasado, el IMV sufrió un generoso aumento de un 11,4%, a pesar de que el PIC medio general subió un 2,7%. La renta base pasó de 658 euros a 733,60 euros al mes.

¿Cuánto dinero recibes con el Ingreso Mínimo Vital?

En la actualidad, un demandante de esta pensión recibe de base 733,60 euros al mes. Para el año 2027 se espera que a un beneficiario individual se le garantice una renta entre los 770 y 775 euros mensuales.

Las cuantías variables dependen del número de adultos y menores a cargo. Las cuantías máximas continuarán escalando de forma progresiva, llegando a superar los 1.615 euros en los casos de familias numerosas o situaciones especiales. Este incremento se producirá de manera efectiva e inmediata a partir del 1 de enero de 2027, donde se verá reflejado en el primer pago de la Seguridad Social en dicho mes.

En el año 2020 se creó el IMV como medida de lucha contra la pobreza, partiendo de la base de 461,50 euros. Con la subida de 2027, se percibirá un aumento del 67% desde su creación.

Ayudas que complementan el Ingreso Mínimo Vital

Existen otras ayudas que complementan la renta básica que ofrece el IMV. La Ayuda para la Infancia es un pago extra automático de Seguridad Social que oscila entre los 57 y 115 euros por cada menor a cargo. Las ayudas al alquiler y la vivienda para jóvenes o planes autonómicos de vivienda. Todas las ayudas y becas escolares se suman íntegramente también.

Las ayudas de inserción social que otorga cada comunidad autónoma (como la RMI en Madrid, la RGI en el País Vasco o la Renta Valenciana) son compatibles. Generalmente, el IMV se cobra primero y la comunidad autónoma aporta un extra superior si sus baremos locales son más generosos. En el caso de encontrar trabajo, gracias al Real Decreto 240/2026, la renta percibida en el IMV no se verá drástica e inmediatamente reducida, con el fin de ayudar a la incorporación laboral al mercado.