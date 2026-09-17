Otros dos multazos de 10.000 euros cada uno en Ibiza por abandono de mascotas: ya van 14 en 2026

Otros dos multazos de 10.000 euros cada uno en Ibiza por abandono de mascotas: ya van 14 este 2026 por abandono animal. Uno de los expedientes está relacionado con dos perras potencialmente peligrosas encontradas en el aparcamiento de Sa Joveria y trasladadas al centro de Sa Coma.

Su anterior propietario no tenía licencia y los animales presentaban un buen estado físico. Todavía se encuentran en el centro a la espera de ser adoptadas.

En relación a otro perro de raza pomeranian que llegó a Sa Coma en mayo de 2025, el Ayuntamiento ha explicado que se inició el procedimiento administrativo sancionador puesto que el titular del microchip no siguió la legalidad en estos casos, efectuándose la notificación de animal abandonado.

Por el momento, son ya 14 los expedientes por abandono animal registrados este año en el municipio con un importe acumulado de 140.000,14 euros, tal y como fija la Ley 7/2023, de 28 de marzo, de protección de los derechos y bienestar de los animales.

En todos los casos, el Ayuntamiento aplicó los procedimientos establecidos por la normativa vigente, incluidas las notificaciones a los propietarios y el cumplimiento de los plazos legales antes de declarar a los animales abandonados. Una vez finalizados los trámites administrativos, los animales pasan a ser responsabilidad municipal.

La ley considera abandonado a cualquier animal que se encuentre sin el acompañamiento o la supervisión de una persona responsable y que no sea recogido por sus titulares de los centros de recogida, residencias o establecimientos veterinarios dentro de los plazos establecidos.

Según el artículo 74 de la norma, el abandono de uno o más animales constituye una infracción grave, mientras que el artículo 76 contempla sanciones de entre 10.001 y 50.000 euros. En los casos tramitados por el Ayuntamiento de Ibiza, no se han apreciado circunstancias agravantes, por lo que se ha propuesto la sanción mínima prevista, de 10.001 euros por expediente.

El Consistorio ha recordado su voluntad de combatir el abandono de animales y fomentar una tenencia responsable de mascotas. También ha explicado que quien no puede hacerse cargo de un animal tiene a su disposición la posibilidad de formalizar su renuncia de manera legal en el Centro de Protección Animal de sa Coma.