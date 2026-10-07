La Policía Nacional detiene a siete ladrones en seis horas por cometer varios robos en Palma

La Policía Nacional ha detenido en Palma a siete personas como presuntas autoras de distintos delitos de hurto cometidos en varios puntos de la capital balear en seis horas durante una misma jornada.

La primera actuación tuvo lugar alrededor del mediodía, después de que el 091 recibiera un aviso alertando de que dos hombres retenían a un supuesto ladrón. Según la investigación, el detenido, de origen español y ex pareja de la víctima, había pasado la noche con ella y, al levantarse, habría intentado abandonar el lugar llevándose un teléfono móvil de alta gama y un calcetín de bebé que contenía cerca de 3.000 euros en efectivo.

La mujer salió tras él y pidió ayuda a varias personas que se encontraban en la calle. Dos hombres lograron retener al sospechoso hasta la llegada de los agentes, que finalmente procedieron a su detención como presunto autor de un delito de hurto.

Poco después, la Policía Nacional recibió otro aviso desde una de las estaciones marítimas de Palma. Un trabajador se percató de que, después de dejar abierta una furgoneta, dos jóvenes habrían sustraído del interior dos teléfonos móviles pertenecientes a la empresa para la que prestaba servicio.

Una patrulla del Grupo de Atención al Ciudadano se desplazó rápidamente hasta el lugar y localizó a los dos sospechosos junto al trabajador. Durante un cacheo superficial, los agentes encontraron los teléfonos supuestamente sustraídos.

Según la Policía, el empleado pudo acreditar que eran los terminales de la empresa al ser la única persona capaz de desbloquearlos. Los dos jóvenes, ambos de origen argelino, fueron detenidos como presuntos autores de un delito de hurto.

La jornada continuó con otra intervención en un centro comercial situado en las proximidades de Cala Major. En este caso, un vigilante de seguridad había retenido a dos jóvenes de origen argelino después de que supuestamente intentaran sustraer varias prendas de ropa aprovechando un descuido. Los agentes desplazados hasta el establecimiento procedieron a detener a ambos como presuntos autores de un delito de hurto.

Horas más tarde, sobre las 17.00 horas, se produjo una nueva detención después de que un hombre reconociera en la calle a una mujer a la que señalaba como la persona que le había sustraído alrededor de 4.000 euros dos días antes.

Los hechos se remontaban al día 26, cuando, en la zona de Sa Gerreria, la sospechosa habría abierto el bolso del hombre sin que este se percatara y habría sustraído el dinero en efectivo que guardaba en un sobre.

La víctima descubrió posteriormente el robo, aunque la presunta autora ya había abandonado el lugar. Dos días después, cuando el hombre volvió a verla en la plaza Comtat Rosselló y la reconoció, alertó al 091. Los agentes acudieron al lugar y detuvieron a la mujer, de origen español, como presunta autora de un delito de hurto.

La última intervención tuvo lugar sobre las 19.30 horas en La Vileta. Una llamada al 091 alertó de que una mujer estaba causando molestias y amenazando a vecinos y viandantes.

Una patrulla acudió al lugar y localizó a la sospechosa. Durante la intervención, varios vecinos y afectados aseguraron a los agentes que la mujer habría estado sustrayendo objetos del interior de vehículos estacionados en las inmediaciones.

Entre los efectos supuestamente robados había unas gafas de sol de alta gama, un arrancador de baterías y una caja de herramientas.

Los testimonios de los vecinos y de las víctimas permitieron a los agentes conocer además que la mujer habría intentado vender algunos de los objetos en plena calle. De hecho, llegó a vender la caja de herramientas a un hombre por un precio muy inferior a su valor.

El comprador, tras ser informado por los policías de la procedencia del material, entregó inmediatamente la caja de herramientas a los agentes.

La mujer, conocida por los agentes por intervenciones anteriores, fue finalmente detenida como presunta autora de un delito de hurto.