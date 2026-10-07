El precio de la gasolina no ha dejado de subir este 2026 y ahora que ya estamos en el tercio final del año, parece que la rebaja de 20 céntimos el litro vuelve a bajar un poco lo que se paga por un depósito lleno aunque los conductores miran todavía con lupa lo que se paga en el combustible. Lo cierto es que los precios siguen en muchos lados por encima de el euro y medio y mucho más, de modo que es importante tener datos actualizados y saber cuánto cuesta hoy la gasolina y dónde es más barato repostar si estamos en Madrid.

No será lo mismo repostar en pleno centro de la capital, que movernos un poco o incluso acercarnos a un municipio como por ejemplo Fuenlabrada o Alcorcón donde se ubican muchas de las gasolineras que suelen salir en los listados que tiene el Geoportal del Ministerio de Transición Ecológica siempre actualizados. De este modo, si quieres saber a cuánto se paga el litro de gasolina cuando arranca este miércoles, te lo dejamos a continuación al detalle tanto para la gasolina como para el diésel.

Precio de la gasolina hoy 7 de octubre: localiza las gasolineras más baratas de Madrid

Toma nota porque estas son las gasolineras más baratas para repostar hoy miércoles, en Madrid, a primera hora:

Gasolina 95

Plenergy . Ciempozuelos. Calle del Paraíso, s/n. Precio: 1.549 €/l .

. Ciempozuelos. Calle del Paraíso, s/n. Precio: . Gasolinera Ciempozuelos . Ciempozuelos. Carretera M-404, km 39,8. Precio: 1.559 €/l .

. Ciempozuelos. Carretera M-404, km 39,8. Precio: . Plenergy . Fuenlabrada. Calle Enebro, 17. Precio: 1.609 €/l .

. Fuenlabrada. Calle Enebro, 17. Precio: . Ballenoil . Fuenlabrada. Polígono VPV.036, PPI-2, Triángulo N 1, s/n. Precio: 1.609 €/l .

. Fuenlabrada. Polígono VPV.036, PPI-2, Triángulo N 1, s/n. Precio: . Plenergy . Fuenlabrada. Calle de Móstoles, 86. Precio: 1.609 €/l .

. Fuenlabrada. Calle de Móstoles, 86. Precio: . Petroprix . Fuenlabrada. Calle Móstoles, 83. Precio: 1.609 €/l .

. Fuenlabrada. Calle Móstoles, 83. Precio: . Plenergy . Valdemoro. Carretera de Valderremata, km 4. Precio: 1.619 €/l .

. Valdemoro. Carretera de Valderremata, km 4. Precio: . Plenergy . Alcorcón. Carretera M-506 Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1.629 €/l .

. Alcorcón. Carretera M-506 Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: . Plenergy . Alcorcón. Carretera Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1.629 €/l .

. Alcorcón. Carretera Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: . Alcampo Fuenlabrada . Fuenlabrada. C.C. Loranca, avenida Pablo Iglesias, s/n. Precio: 1.629 €/l .

. Fuenlabrada. C.C. Loranca, avenida Pablo Iglesias, s/n. Precio: . Ballenoil . Alcorcón. Calle Dublín, 4. Precio: 1.629 €/l .

. Alcorcón. Calle Dublín, 4. Precio: . Petroprix . Alcorcón. Calle Paraguay, esquina avenida de América, s/n. Precio: 1.629 €/l .

. Alcorcón. Calle Paraguay, esquina avenida de América, s/n. Precio: . Shell . Ciempozuelos. Carretera M-414, km 42,100. Precio: 1.629 €/l .

. Ciempozuelos. Carretera M-414, km 42,100. Precio: . Alcampo . Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: 1.629 €/l .

. Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: . Lavaplus . Alcorcón. Avenida de Europa, 15. Precio: 1.629 €/l .

. Alcorcón. Avenida de Europa, 15. Precio: . Plenergy . Alcorcón. Avenida San Martín de Valdeiglesias, 9. Precio: 1.629 €/l .

. Alcorcón. Avenida San Martín de Valdeiglesias, 9. Precio: . Petroprix . Móstoles. Calle Plasencia, 29. Precio: 1.629 €/l .

. Móstoles. Calle Plasencia, 29. Precio: . Ballenoil . Móstoles. Calle Puerto Cotos, 25. Precio: 1.629 €/l .

. Móstoles. Calle Puerto Cotos, 25. Precio: . Plenergy . Alcorcón. Travesía de Móstoles, 6. Precio: 1.629 €/l .

. Alcorcón. Travesía de Móstoles, 6. Precio: . Gasoelectric Low Cost . Fuenlabrada. Calle Almanzor, 11. Precio: 1.634 €/l .

. Fuenlabrada. Calle Almanzor, 11. Precio: . T9 . Humanes de Madrid. Avenida de Fuenlabrada, 31. Precio: 1.639 €/l .

. Humanes de Madrid. Avenida de Fuenlabrada, 31. Precio: . Plenergy . Fuenlabrada. Calle Luis Sauquillo, 131. Precio: 1.639 €/l .

. Fuenlabrada. Calle Luis Sauquillo, 131. Precio: . Plenergy . Fuenlabrada. Calle Luis Sauquillo, 86. Precio: 1.639 €/l .

. Fuenlabrada. Calle Luis Sauquillo, 86. Precio: . Ballenoil . Fuenlabrada. Calle Aneto, 1. Precio: 1.639 €/l .

. Fuenlabrada. Calle Aneto, 1. Precio: . Ballenoil. Humanes de Madrid. Avenida de Fuenlabrada, 6. Precio: 1.639 €/l.

Gasolina 98

Alcampo . Madrid. Calle José Paulete. Precio: 1.759 €/l .

. Madrid. Calle José Paulete. Precio: . Alcampo Fuenlabrada . Fuenlabrada. C.C. Loranca, avenida Pablo Iglesias, s/n. Precio: 1.769 €/l .

. Fuenlabrada. C.C. Loranca, avenida Pablo Iglesias, s/n. Precio: . Alcampo . Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: 1.769 €/l .

. Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: . Alcampo . Alcobendas. Avenida Olímpica, 9. Precio: 1.779 €/l .

. Alcobendas. Avenida Olímpica, 9. Precio: . Alcampo . Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: 1.799 €/l .

. Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: . Alcampo . Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,5. Precio: 1.799 €/l .

. Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,5. Precio: . Shell . Leganés. Calle Severo Ochoa, esquina calle Julio Palacios, s/n. Precio: 1.819 €/l .

. Leganés. Calle Severo Ochoa, esquina calle Julio Palacios, s/n. Precio: . Avia . Alcorcón. Carretera M-506, km 4. Precio: 1.839 €/l .

. Alcorcón. Carretera M-506, km 4. Precio: . Avia . Alcorcón. Carretera M-506, km 4,9. Precio: 1.839 €/l .

. Alcorcón. Carretera M-506, km 4,9. Precio: . Confort Auto . La Aldehuela y La Torrecilla. Calle Diésel, 9. Precio: 1.843 €/l .

. La Aldehuela y La Torrecilla. Calle Diésel, 9. Precio: . Confor Auto . Alcobendas. Avenida de la Industria, 45. Precio: 1.845 €/l .

. Alcobendas. Avenida de la Industria, 45. Precio: . E.Leclerc . Aranjuez. Paseo del Deleite, 13. Precio: 1.849 €/l .

. Aranjuez. Paseo del Deleite, 13. Precio: . Galp . Navalcarnero. Polígono Alparache, s/n. Precio: 1.854 €/l .

. Navalcarnero. Polígono Alparache, s/n. Precio: . Repsol . San Sebastián de los Reyes. Carretera N-1, km 18,6. Precio: 1.859 €/l .

. San Sebastián de los Reyes. Carretera N-1, km 18,6. Precio: . Shell . Madrid. Avenida de la Aviación, 26. Precio: 1.859 €/l .

. Madrid. Avenida de la Aviación, 26. Precio: . Galp . Alcalá de Henares. Vía Complutense, esquina calle Ávila. Precio: 1.869 €/l .

. Alcalá de Henares. Vía Complutense, esquina calle Ávila. Precio: . Shell . Getafe. Calle Felipe Calleja, s/n. Precio: 1.874 €/l .

. Getafe. Calle Felipe Calleja, s/n. Precio: . Galp . Villalba de Guadarrama. Calle Matadero, Carrefour Los Valles, s/n. Precio: 1.879 €/l .

. Villalba de Guadarrama. Calle Matadero, Carrefour Los Valles, s/n. Precio: . Shell . Alcorcón. Carretera N-V, km 12,5. Precio: 1.879 €/l .

. Alcorcón. Carretera N-V, km 12,5. Precio: . Shell . Fuente el Saz de Jarama. Carretera M-117, km 3,1. Precio: 1.879 €/l .

. Fuente el Saz de Jarama. Carretera M-117, km 3,1. Precio: . Shell . Móstoles. Glorieta de los Jazmines, s/n. Precio: 1.879 €/l .

. Móstoles. Glorieta de los Jazmines, s/n. Precio: . Shell . Coslada. Avenida de San Pablo, 39. Precio: 1.889 €/l .

. Coslada. Avenida de San Pablo, 39. Precio: . Shell . Torrejón de Ardoz. Avenida de la Constitución, 262. Precio: 1.889 €/l .

. Torrejón de Ardoz. Avenida de la Constitución, 262. Precio: . Shell . Madrid. Carretera M-403, km 2. Precio: 1.889 €/l .

. Madrid. Carretera M-403, km 2. Precio: . Shell. Madrid. Carretera M-403 (Getafe-Villaverde), km 2. Precio: 1.889 €/l.

Diésel

Ballenoil . Móstoles. Calle Fragua, 16. Precio: 1.629 €/l .

. Móstoles. Calle Fragua, 16. Precio: . Plenergy . Ciempozuelos. Calle del Paraíso, s/n. Precio: 1.659 €/l .

. Ciempozuelos. Calle del Paraíso, s/n. Precio: . Gasolinera Ciempozuelos . Ciempozuelos. Carretera M-404, km 39,8. Precio: 1.669 €/l .

. Ciempozuelos. Carretera M-404, km 39,8. Precio: . Plenergy . Alcorcón. Carretera M-506 Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1.739 €/l .

. Alcorcón. Carretera M-506 Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: . Plenergy . Alcorcón. Carretera Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1.739 €/l .

. Alcorcón. Carretera Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: . Alcampo Fuenlabrada . Fuenlabrada. C.C. Loranca, avenida Pablo Iglesias, s/n. Precio: 1.739 €/l .

. Fuenlabrada. C.C. Loranca, avenida Pablo Iglesias, s/n. Precio: . Ballenoil . Alcorcón. Calle Dublín, 4. Precio: 1.739 €/l .

. Alcorcón. Calle Dublín, 4. Precio: . Petroprix . Alcorcón. Calle Paraguay, esquina avenida de América, s/n. Precio: 1.739 €/l .

. Alcorcón. Calle Paraguay, esquina avenida de América, s/n. Precio: . Alcampo . Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: 1.739 €/l .

. Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: . Lavaplus . Alcorcón. Avenida de Europa, 15. Precio: 1.739 €/l .

. Alcorcón. Avenida de Europa, 15. Precio: . Plenergy . Alcorcón. Avenida San Martín de Valdeiglesias, 9. Precio: 1.739 €/l .

. Alcorcón. Avenida San Martín de Valdeiglesias, 9. Precio: . Petroprix . Móstoles. Calle Plasencia, 29. Precio: 1.739 €/l .

. Móstoles. Calle Plasencia, 29. Precio: . Plenergy . Alcorcón. Travesía de Móstoles, 6. Precio: 1.739 €/l .

. Alcorcón. Travesía de Móstoles, 6. Precio: . Plenergy . Valdemoro. Carretera de Valderremata, km 4. Precio: 1.749 €/l .

. Valdemoro. Carretera de Valderremata, km 4. Precio: . Beroil . Móstoles. Calle Simón Hernández, 73. Precio: 1.759 €/l .

. Móstoles. Calle Simón Hernández, 73. Precio: . Shell . Ciempozuelos. Carretera M-414, km 42,1. Precio: 1.759 €/l .

. Ciempozuelos. Carretera M-414, km 42,1. Precio: . Ballenoil . Móstoles. Calle Puerto Cotos, 25. Precio: 1.759 €/l .

. Móstoles. Calle Puerto Cotos, 25. Precio: . T9 . Fuenlabrada. Carretera M-506, km 16,3. Precio: 1.767 €/l .

. Fuenlabrada. Carretera M-506, km 16,3. Precio: . Plenergy . Fuenlabrada. Calle Enebro, 17. Precio: 1.767 €/l .

. Fuenlabrada. Calle Enebro, 17. Precio: . Ballenoil . Fuenlabrada. Polígono VPV.036, PPI-2, Triángulo N 1, s/n. Precio: 1.767 €/l .

. Fuenlabrada. Polígono VPV.036, PPI-2, Triángulo N 1, s/n. Precio: . Plenergy . Fuenlabrada. Calle de Móstoles, 86. Precio: 1.767 €/l .

. Fuenlabrada. Calle de Móstoles, 86. Precio: . Petroprix . Fuenlabrada. Calle Móstoles, 83. Precio: 1.767 €/l .

. Fuenlabrada. Calle Móstoles, 83. Precio: . Gasexpress . Torrejón de Ardoz. Avenida del Sol, 50. Precio: 1.769 €/l .

. Torrejón de Ardoz. Avenida del Sol, 50. Precio: . Petrol Móstoles . Móstoles. Calle Torres Quevedo, 6. Precio: 1.779 €/l .

. Móstoles. Calle Torres Quevedo, 6. Precio: . Maxpetrol. Navalcarnero. Calle Camino de Bastos, 6. Precio: 1.779 €/l.

Con los listados que te acabamos de mostrar, ya puedes hacerte una idea de dónde repostar hoy miércoles, aunque si deseas hacer tu propia consulta o mirar en otra hora, tú mismo puedes entrar en el Geoportal y filtrar los datos a partir de la búsqueda que hagas, viendo además el resultado en forma de mapa como este que te dejamos a modo de ejemplo de la zona de Fuenlabrada.