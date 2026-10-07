Precio de la gasolina hoy 7 de octubre: localiza las gasolineras más baratas de Madrid
Dónde podemos repostar más barato si estamos en Madrid hoy miércoles
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El precio de la gasolina no ha dejado de subir este 2026 y ahora que ya estamos en el tercio final del año, parece que la rebaja de 20 céntimos el litro vuelve a bajar un poco lo que se paga por un depósito lleno aunque los conductores miran todavía con lupa lo que se paga en el combustible. Lo cierto es que los precios siguen en muchos lados por encima de el euro y medio y mucho más, de modo que es importante tener datos actualizados y saber cuánto cuesta hoy la gasolina y dónde es más barato repostar si estamos en Madrid.
No será lo mismo repostar en pleno centro de la capital, que movernos un poco o incluso acercarnos a un municipio como por ejemplo Fuenlabrada o Alcorcón donde se ubican muchas de las gasolineras que suelen salir en los listados que tiene el Geoportal del Ministerio de Transición Ecológica siempre actualizados. De este modo, si quieres saber a cuánto se paga el litro de gasolina cuando arranca este miércoles, te lo dejamos a continuación al detalle tanto para la gasolina como para el diésel.
Precio de la gasolina hoy 7 de octubre: localiza las gasolineras más baratas de Madrid
Toma nota porque estas son las gasolineras más baratas para repostar hoy miércoles, en Madrid, a primera hora:
Gasolina 95
- Plenergy. Ciempozuelos. Calle del Paraíso, s/n. Precio: 1.549 €/l.
- Gasolinera Ciempozuelos. Ciempozuelos. Carretera M-404, km 39,8. Precio: 1.559 €/l.
- Plenergy. Fuenlabrada. Calle Enebro, 17. Precio: 1.609 €/l.
- Ballenoil. Fuenlabrada. Polígono VPV.036, PPI-2, Triángulo N 1, s/n. Precio: 1.609 €/l.
- Plenergy. Fuenlabrada. Calle de Móstoles, 86. Precio: 1.609 €/l.
- Petroprix. Fuenlabrada. Calle Móstoles, 83. Precio: 1.609 €/l.
- Plenergy. Valdemoro. Carretera de Valderremata, km 4. Precio: 1.619 €/l.
- Plenergy. Alcorcón. Carretera M-506 Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1.629 €/l.
- Plenergy. Alcorcón. Carretera Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1.629 €/l.
- Alcampo Fuenlabrada. Fuenlabrada. C.C. Loranca, avenida Pablo Iglesias, s/n. Precio: 1.629 €/l.
- Ballenoil. Alcorcón. Calle Dublín, 4. Precio: 1.629 €/l.
- Petroprix. Alcorcón. Calle Paraguay, esquina avenida de América, s/n. Precio: 1.629 €/l.
- Shell. Ciempozuelos. Carretera M-414, km 42,100. Precio: 1.629 €/l.
- Alcampo. Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: 1.629 €/l.
- Lavaplus. Alcorcón. Avenida de Europa, 15. Precio: 1.629 €/l.
- Plenergy. Alcorcón. Avenida San Martín de Valdeiglesias, 9. Precio: 1.629 €/l.
- Petroprix. Móstoles. Calle Plasencia, 29. Precio: 1.629 €/l.
- Ballenoil. Móstoles. Calle Puerto Cotos, 25. Precio: 1.629 €/l.
- Plenergy. Alcorcón. Travesía de Móstoles, 6. Precio: 1.629 €/l.
- Gasoelectric Low Cost. Fuenlabrada. Calle Almanzor, 11. Precio: 1.634 €/l.
- T9. Humanes de Madrid. Avenida de Fuenlabrada, 31. Precio: 1.639 €/l.
- Plenergy. Fuenlabrada. Calle Luis Sauquillo, 131. Precio: 1.639 €/l.
- Plenergy. Fuenlabrada. Calle Luis Sauquillo, 86. Precio: 1.639 €/l.
- Ballenoil. Fuenlabrada. Calle Aneto, 1. Precio: 1.639 €/l.
- Ballenoil. Humanes de Madrid. Avenida de Fuenlabrada, 6. Precio: 1.639 €/l.
Gasolina 98
- Alcampo. Madrid. Calle José Paulete. Precio: 1.759 €/l.
- Alcampo Fuenlabrada. Fuenlabrada. C.C. Loranca, avenida Pablo Iglesias, s/n. Precio: 1.769 €/l.
- Alcampo. Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: 1.769 €/l.
- Alcampo. Alcobendas. Avenida Olímpica, 9. Precio: 1.779 €/l.
- Alcampo. Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: 1.799 €/l.
- Alcampo. Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,5. Precio: 1.799 €/l.
- Shell. Leganés. Calle Severo Ochoa, esquina calle Julio Palacios, s/n. Precio: 1.819 €/l.
- Avia. Alcorcón. Carretera M-506, km 4. Precio: 1.839 €/l.
- Avia. Alcorcón. Carretera M-506, km 4,9. Precio: 1.839 €/l.
- Confort Auto. La Aldehuela y La Torrecilla. Calle Diésel, 9. Precio: 1.843 €/l.
- Confor Auto. Alcobendas. Avenida de la Industria, 45. Precio: 1.845 €/l.
- E.Leclerc. Aranjuez. Paseo del Deleite, 13. Precio: 1.849 €/l.
- Galp. Navalcarnero. Polígono Alparache, s/n. Precio: 1.854 €/l.
- Repsol. San Sebastián de los Reyes. Carretera N-1, km 18,6. Precio: 1.859 €/l.
- Shell. Madrid. Avenida de la Aviación, 26. Precio: 1.859 €/l.
- Galp. Alcalá de Henares. Vía Complutense, esquina calle Ávila. Precio: 1.869 €/l.
- Shell. Getafe. Calle Felipe Calleja, s/n. Precio: 1.874 €/l.
- Galp. Villalba de Guadarrama. Calle Matadero, Carrefour Los Valles, s/n. Precio: 1.879 €/l.
- Shell. Alcorcón. Carretera N-V, km 12,5. Precio: 1.879 €/l.
- Shell. Fuente el Saz de Jarama. Carretera M-117, km 3,1. Precio: 1.879 €/l.
- Shell. Móstoles. Glorieta de los Jazmines, s/n. Precio: 1.879 €/l.
- Shell. Coslada. Avenida de San Pablo, 39. Precio: 1.889 €/l.
- Shell. Torrejón de Ardoz. Avenida de la Constitución, 262. Precio: 1.889 €/l.
- Shell. Madrid. Carretera M-403, km 2. Precio: 1.889 €/l.
- Shell. Madrid. Carretera M-403 (Getafe-Villaverde), km 2. Precio: 1.889 €/l.
Diésel
- Ballenoil. Móstoles. Calle Fragua, 16. Precio: 1.629 €/l.
- Plenergy. Ciempozuelos. Calle del Paraíso, s/n. Precio: 1.659 €/l.
- Gasolinera Ciempozuelos. Ciempozuelos. Carretera M-404, km 39,8. Precio: 1.669 €/l.
- Plenergy. Alcorcón. Carretera M-506 Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1.739 €/l.
- Plenergy. Alcorcón. Carretera Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1.739 €/l.
- Alcampo Fuenlabrada. Fuenlabrada. C.C. Loranca, avenida Pablo Iglesias, s/n. Precio: 1.739 €/l.
- Ballenoil. Alcorcón. Calle Dublín, 4. Precio: 1.739 €/l.
- Petroprix. Alcorcón. Calle Paraguay, esquina avenida de América, s/n. Precio: 1.739 €/l.
- Alcampo. Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: 1.739 €/l.
- Lavaplus. Alcorcón. Avenida de Europa, 15. Precio: 1.739 €/l.
- Plenergy. Alcorcón. Avenida San Martín de Valdeiglesias, 9. Precio: 1.739 €/l.
- Petroprix. Móstoles. Calle Plasencia, 29. Precio: 1.739 €/l.
- Plenergy. Alcorcón. Travesía de Móstoles, 6. Precio: 1.739 €/l.
- Plenergy. Valdemoro. Carretera de Valderremata, km 4. Precio: 1.749 €/l.
- Beroil. Móstoles. Calle Simón Hernández, 73. Precio: 1.759 €/l.
- Shell. Ciempozuelos. Carretera M-414, km 42,1. Precio: 1.759 €/l.
- Ballenoil. Móstoles. Calle Puerto Cotos, 25. Precio: 1.759 €/l.
- T9. Fuenlabrada. Carretera M-506, km 16,3. Precio: 1.767 €/l.
- Plenergy. Fuenlabrada. Calle Enebro, 17. Precio: 1.767 €/l.
- Ballenoil. Fuenlabrada. Polígono VPV.036, PPI-2, Triángulo N 1, s/n. Precio: 1.767 €/l.
- Plenergy. Fuenlabrada. Calle de Móstoles, 86. Precio: 1.767 €/l.
- Petroprix. Fuenlabrada. Calle Móstoles, 83. Precio: 1.767 €/l.
- Gasexpress. Torrejón de Ardoz. Avenida del Sol, 50. Precio: 1.769 €/l.
- Petrol Móstoles. Móstoles. Calle Torres Quevedo, 6. Precio: 1.779 €/l.
- Maxpetrol. Navalcarnero. Calle Camino de Bastos, 6. Precio: 1.779 €/l.
Con los listados que te acabamos de mostrar, ya puedes hacerte una idea de dónde repostar hoy miércoles, aunque si deseas hacer tu propia consulta o mirar en otra hora, tú mismo puedes entrar en el Geoportal y filtrar los datos a partir de la búsqueda que hagas, viendo además el resultado en forma de mapa como este que te dejamos a modo de ejemplo de la zona de Fuenlabrada.