‘La Mesa’ sorprende con sus invitados de hoy al anunciar el salto de Sara Carbonero a Antena 3

La actualidad continúa en Atresmedia y la noche de este 7 de octubre se reforzará con una nueva emisión de La Mesa. Tras la emisión de El Hormiguero, Cristina Pardo y su equipo vuelven al prime time para abordar algunas de las cuestiones que más están dando que hablar en nuestro país durante los últimos días. Así pues, dada la importancia de la situación, uno de los temas a tratar serán las próximas elecciones generales del 29 de noviembre. Como bien es sabido, Pedro Sánchez anunció el pasado lunes, 5 de octubre, que España entera tendrá que volver a las urnas para alzar su voz y elegir lo que quieren y lo que no para su país.

Asimismo, aunque la mayor parte del programa rondará en torno a las próximas elecciones, también se abordará todo lo que está pasando con la crisis de la vivienda en España. Un programa que viene cargadito de actualidad y donde la audiencia tendrá la oportunidad de ser testigo de la intervención y las opiniones de varios invitados importantes. Pues, además, se responderá a preguntas derivadas sobre lo que podría pasar si se produce una repetición del mandato de Pedro Sánchez o, por el contrario, lo que sucedería si gobierna Alberto Núñez Feijóo y la oposición.

Invitados de ‘La Mesa’ hoy, 7 de octubre

Tal y como se ha informado, Vicente Vallés, director de Antena 3 Noticias 2, formará parte del programa para poder responder a algunas cuestiones relacionadas con las elecciones del próximo 29 de noviembre. Ante ello, se abordarán los posibles resultados que se podrían encontrar en las urnas y qué conllevaría la victoria para algunos partidos políticos. Asimismo, Iván Redondo, ex jefe de gabinete de Pedro Sánchez en Moncloa, abordará algunas incógnitas relacionadas con el futuro político del actual Presidente del Gobierno.

Javier Nart, por su parte, se encargará de analizar cuál es el error que no pueden permitirse los adversarios de Sánchez. Lejos de quedar aquí, Iván Espinosa de los Monteros hablará de la relación entre PP y Vox. Por otro lado, respecto al tema de la vivienda, La Mesa contará con la participación de Óscar Puente y el primer casero de Maricarmen, su abogada, una detective y el escritor Máximo Huerta.

Pero esto no será todo. La periodista Sara Carbonero vuelve por todo lo alto a la televisión y lo hará con su paso por el programa de Antena 3. Todo ello sumado a la intervención del futbolista Míchel, el cantante David Summers, Borja Semper e Inma del Moral. Personalidades de mundos completamente diferentes que proporcionarán una interesante conversación. Además, el programa les sorprenderá con un pequeño detalle.