Silvia, jubilada de 67 años con 25 años trabajados: «Mi pensión de jubilación es de 1.790 euros al mes pero no me parece justa»

Silvia es una jubilada francesa que ha tenido una reflexión viral sobre el montante total que le ha quedado como pensión, que considera insuficiente. Esta auxiliar de enfermería trabajó durante 25 años en hospitales del país en los que considera que realizó un esfuerzo mayor que la cantidad de 1.790 euros al mes que le ha quedado como ‘nómina’ mensual para toda la vida en el sistema francés. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre Silva y lo que ha dicho sobre su pensión esta jubilada francesa.

La Seguridad Social anunció hace unos días que la pensión media de jubilación en España está en 1.577,6 euros, mientras que la media procedente del Régimen General está situada en 1.735,9 euros. Estas cantidades irán en aumento ante la subida de las pensiones que se espera para 2027, que, como ya ha informado Funcas, pueden llegar a ser hasta del 3,5% en función de la variación anual del IPC. Para conocer el porcentaje exacto del incremento, habrá que esperar hasta la primera semana de diciembre, cuando se conozca el dato de la inflación de noviembre para hacer la media anual.

El ‘salario’ de los pensionistas siempre es tema de debate en España y en Francia también. El país vecino vive tiempos difíciles por las protestas de los jóvenes (muchos radicales) por el incremento de los precios ante los recortes presentados por el Gobierno de Macron, que también podrían afectar a los millones de jubilados que hay en el sistema público francés. Al hilo de esto se han hecho virales las declaraciones de Silvia, una jubilada francesa que decidió adelantar la retirada a los 65 años después de 25 años trabajando como auxiliar de enfermería en diferentes hospitales y centros de trabajo.

La reflexión de una jubilada sobre su pensión

«Acogí la jubilación con gran entusiasmo. Después de dedicar mi vida profesional al cuidado de los demás, quería cuidarme a mí misma y hacer cosas para las que antes no tenía tiempo», comenzó diciendo Silvia sobre los motivos que le llevaron a jubilarse cuando a los 62 años trabajaba en una residencia de ancianos en Angers y cobraba «unos 2.300 euros brutos al mes», que al cambio eran «unos 1.900 netos».

En declaraciones que recoge Noticias Trabajo, Silvia cuenta que desarrolló su trayectoria profesional en hospitales y residencias de diferentes ciudades en el oeste de Francia como Le Mans, Angers o Rennes. «Creo que si hubiera pasado toda mi carrera en el mismo sitio, me habría aburrido. Pero al cambiar de departamento cada pocos años, aprendía cosas nuevas y conocía otros métodos», dice en su historia, que estuvo marcada por el trabajo de su marido, que les obligaba a mudarse cada cierto tiempo. «Como mi marido era vendedor y cambiaba a menudo de empresa, por lo que nos mudábamos con frecuencia. Trabajé en varios centros, sobre todo en hospitales, tanto públicos como a veces privados, y residencias de ancianos», cuenta.

Silvia también informó en sus declaraciones en lo que consistía su trabajo. «Cuidaba de bebés prematuros, y sin duda era en este servicio donde mi labor asistencial cobraba mayor importancia», dice sobre esta etapa laboral en la que también cuidó a personas mayores. «Considero insuficiente, teniendo en cuenta la dureza del trabajo que he realizado durante tantos años», cuenta antes de hablar sobre su pensión, que considera que no es la que debería teniendo en cuenta la dureza de su trabajo.

«Recibo una pensión completa, pero no me parece justa en comparación con el esfuerzo y la responsabilidad que implica este trabajo. Las largas jornadas, el trabajo físico, las noches sin descanso y la falta de reconocimiento pesan mucho con los años», comentó en declaraciones que recoge este medio, en el que también informa sobre su actual pensión. «Mi pensión de jubilación es de 1.790 euros brutos al mes, o aproximadamente 1.625 euros netos», dijo sobre una nómina mensual que considera «insuficiente, teniendo en cuenta la dureza del trabajo que he realizado durante tantos años». «Ahora quiero disfrutar del tiempo libre, viajar y cuidar de mí misma, después de tantos años cuidando a otros», finaliza.