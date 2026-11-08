A partir de 2027 la pensión de viudedad podría subir a 1.018 euros para los mayores de 65 años y llegar a los 772 euros para los menores de 60

Las pensiones mínimas subirán por encima del IPC de acuerdo con lo establecido en la Ley General de la Seguridad Social. A partir del próximo 1 de enero se producirá un incremento de alrededor del 3,5% de las pensiones contributivas del sistema de la Seguridad Social y las mínimas se incrementarán adicionalmente hasta alcanzar el umbral de pobreza calculado para un hogar de dos adultos. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la subida de las pensiones y las mínimas para el año 2027.

El año 2027 llega con una subida de pensiones contributivas de jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y en favor de familias. Tras disponer del dato de inflación del mes de noviembre, desde el Gobierno se confirmará en la primera semana de diciembre el porcentaje de subida, que será de en torno a un 3,5%, según ha informado recientemente Funcas, teniendo en cuenta la variación de la inflación durante el año.

El artículo 58 de la Ley General de la Seguridad Social establece que las pensiones «se revalorizarán al comienzo de cada año en el porcentaje equivalente al valor medio de las tasas de variación interanual expresadas en tanto por ciento del Índice de Precios al Consumo de los doce meses previos a diciembre del año anterior». Así que todo apunta a un 3,5% de subida para las pensiones contributivas del sistema de la Seguridad Social.

La disposición adicional quincuagésima tercera de la Ley General de la Seguridad Social especifica que las pensiones mínimas del sistema incluso subirán por encima de la inflación media del año. Este apartado hace referencia a las «Pensiones mínimas e indicadores de suficiencia en cumplimiento de la recomendación 15 del Pacto de Toledo» y establece que: «El 1 de enero de 2027 la cuantía de referencia se incrementará adicionalmente, si ello fuese necesario, hasta alcanzar el umbral de pobreza calculado para un hogar de dos adultos».

Sube la pensión mínima de viudedad

Esto hizo que las pensiones mínimas del sistema de la Seguridad Social subieran a partir de un 6% en 2026, dejando las mínimas de viudedad de la siguiente forma:

Con cargas familiares: 1.256,60 euros

Con 65 años: 936,20 euros.

Entre 60 y 64 años: 875,90 euros

Menor de 60 años: 709,40 euros.

Así que, teniendo en cuenta el 3,5% de la subida conforme al IPC que asegura Funcas, además de un 5% extra que se incrementará de acuerdo al umbral de la pobreza, como informa Noticias Trabajo, las pensiones mínimas de viudedad podrían subir hasta los 1.018 euros para las personas de 65 años o más sin hijos a cargo. Este aumento sería de unos 82 euros.

Como informa este medio, la mínima de viudedad con cargas familiares llegaría hasta 1.432,80 euros, mientras la de entre 60 y 64 años llegaría hasta los 952,64. Los menores de 60 años podrán disfrutar de una pensión mínima de 771,55 euros, cuando en 2026 ha estado fijada en 709,40.

En el mes de octubre, la Seguridad Social destinó 2.289,8 millones a pensiones de viudedad que fueron destinados a 2,3 millones de beneficiarios que recibieron una media de 976,7 euros. Con la nueva subida de las pensiones, esta media subirá por encima de los 1.000 euros para este tipo de pensiones contributivas por primera vez en la historia. Hay que recordar que esta pensión es compatible con la de jubilación y se pueden recibir por separado en el caso de cumplir con los requisitos.