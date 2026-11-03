La ‘Indafobia’ de Puente: fija en su cuenta de X un vídeo del director de OKDIARIO hablando de las pensiones

Óscar Puente ha dimitido como ministro de Transportes, pero de lo que no hay una certeza es de que deje su papel de tuitero trol del reino. Ahora tendrá más tiempo para navegar en las redes sociales porque, además, ha renunciado a ir a las listas del PSOE en las próximas elecciones del 29 de noviembre. Otra cosa a la que no ha renunciado a Puente es a su Indafobia hacia el director de OKDIARIO, al cual ha dedicado un vídeo en su cuenta oficial de X publicado el pasado 15 de octubre.

El ya dimitido ministro de Transportes tiene fijado en su cuenta oficial de X un vídeo donde aparece el director de OKDIARIO, Eduardo Inda, durante una intervención en el programa Horizonte de Iker Jiménez y Carmen Porter. El burdo montaje del que se ha apropiado Puente en redes se burla de unas palabras de Inda que fueron sacadas de contexto, las cuales el PSOE ha tomado como bandera para su campaña.

Pero esta no es la primera vez que Puente muestra su Indafobia. Óscar Puente es conocido por gestionar de manera directa su perfil de X, donde practica una estrategia de confrontación abierta con la que carga contra la oposición y señala a periodistas y medios de comunicación de forma directa, incluyendo a Eduardo Inda.

Otro que, al parecer, tiene Indafobia es el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien atacó a Eduardo Inda durante un mitin en Valladolid. Lo acusó de ser un «caradura» —por el mismo motivo que Puente utilizó para hacer el vídeo— por pedir al PP que no hablara de pensiones durante la campaña de las elecciones generales del 29 de noviembre, si bien Inda aseguró que hay que ser «francos» con los ciudadanos en un asunto tan sensible en España.