Faltan solo cinco días para las elecciones generales del 29-N, en las que 38 millones de españoles están citados a las urnas para depositar su confianza en un candidato político para los próximos cuatro años. Una votación que puede suponer un cambio de rumbo político en España, como aseguran la mayoría de las encuestas, tras ocho años de gobierno de Pedro Sánchez.

Todas las estimaciones oficiales, salvo el CIS de Tezanos, dan como primera fuerza al Partido Popular, con Alberto Núñez Feijóo al frente. Si bien los sondeos realizados hasta el día de ayer, lunes 23, fecha límite para publicarlos antes de la convocatoria electoral, sitúan al líder de centroderecha como ganador, precisarían del apoyo de Santiago Abascal y de VOX para conseguir mayoría absoluta y formalizar gobierno.

A pesar de los malos augurios, el bloque de la izquierda sigue teniendo esperanzas de que se produzca una hipotética remontada en esta semana, la más importante y en la que se decanta la balanza, y animan a los españoles a votar para conseguir revalidar legislatura. «Si llegamos al 75% de participación, vamos a lograr 176 escaños y vamos a llegar más lejos y antes a las conquistas sociales que necesita España», rogó Sánchez hace una semana en un mitin del PSOE.

Sobre la posibilidad de que el líder del Ejecutivo se mantenga en La Moncloa ha hablado Carlos Herrera en Herrera en Cope. El locutor de radio andaluz dio su punto de vista sobre las opciones de los socialistas de volver a gobernar y avisó de lo que podría ocurrir si Sánchez y el PSOE ganan las próximas elecciones.

La advertencia de Carlos Herrera

El periodista comenzó recalcando que «esta semana a alguno le tiemblan las piernas» porque «ven bailar con mucha convicción a Pedro Sánchez y temen que se produzca esa remontada». No obstante, este ‘miedo’ también se puede ver en la izquierda, que ve cómo los últimos sondeos siguen afirmando que «el centro derecha y la derecha podrían formar un gobierno con una cómoda mayoría», según Herrera.

«No descarto el pucherazo»

Aunque el PSOE deposita toda su fe en el CIS de Tezanos, en «una encuesta que se inventa una cadena nueva» y en los «datos», dicho por el propio Sánchez, que supuestamente tiene, en su entrevista del pasado domingo 22 en Salvados, donde volvió a manifestar que va a ganar las elecciones, las previsiones dicen todo lo contrario. El también presentador de televisión no se atreve a descartar el pucherazo, argumentando la insistencia de Sánchez a Feijóo de aceptar el resultado de las urnas en caso de que el PP pierda las elecciones.

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Después de ver la entrevista en LaSexta, en la que el dirigente socialista garantizó que no aceptará un referéndum en Cataluña aunque requiriese el apoyo de Junts para revalidar legislatura, Herrera le atizó con firmeza en lo que considera una prueba más de su hipocresía: «¡Qué cara más dura tienes! Lo mismo decía usted de la amnistía y lo mismo decía de gobernar con Podemos».

«Cuando Sánchez dice eso, no le quepa a usted la más mínima duda de que, si pudiera formar una mayoría y necesitara a Junts, claro que organizaría un referéndum de autodeterminación», aseveró Herrera, y añadió: «La palabra de Sánchez es a la vez la mentira de Pedro». «Si vuelve a necesitar a Junts, hará como hizo con la amnistía, que decía que era ilegal y la acabó aprobando, y pasó de condenar el procés a indultar a los promotores y cambiar las leyes por si algún día vuelve a pasar algo parecido», concluyó.