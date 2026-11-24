El Black Friday se celebra por fin esta semana, pero antes de que llegue a todas las tiendas físicas este viernes, lo hará a las aplicaciones y webs de firmas como las de Inditex. Y, evidentemente, muchos desean saber a qué hora Zara, en concreto, dará el pistoletazo de salida a su Black Friday online. La espera será además más corta de lo que parece, ya que los descuentos comenzarán a aparecer desde la noche anterior.

Ya hace años que Zara, al igual que Pull&Bear, Bershka o Massimo Dutti, inaugura el Black Friday horas antes de que llegue al comercio físico. Y, como pasa en rebajas, las horas son muy concretas y todo el mundo está pendiente para no perderse nada. No podemos olvidar, sin embargo, que la app comienza a mostrar descuentos antes que la página web. Pero ¿cuáles son esos horarios concretos y cuándo podremos comprar en las tiendas?

A qué hora empieza el Black Friday 2026 de Zara

Este año, el Black Friday se celebra oficialmente el viernes 27 de noviembre, pero quienes quieran comprar en Zara no tendrán que esperar hasta entonces. La firma empezará a aplicar sus descuentos durante la noche del jueves 26, primero en su aplicación y después en la página web. La primera hora que debemos apuntar es las 21:00 horas del jueves 26 de noviembre. Será entonces cuando los descuentos comiencen a estar disponibles en la aplicación de Zara. Y una hora después, a las 22:00 horas, llegará el turno de la web.

Por tanto, quien tenga instalada la aplicación contará con una hora de ventaja. Puede parecer poco, pero si buscamos una prenda concreta, una talla determinada o uno de esos artículos que llevan semanas apareciendo entre los más deseados, esos 60 minutos pueden marcar la diferencia para que podamos tener la prenda, complemento o perfume deseado. Y para las tiendas físicas habrá que esperar un poco más ya que comenzarán oficialmente su Black Friday el viernes 27 de noviembre, con la apertura habitual de cada tienda.

La aplicación de Zara vuelve a adelantarse a la web

Lo de adelantar el Black Friday de forma online no es algo nuevo ya que Zara lleva varios años usando este este sistema para sus grandes jornadas de descuentos, de modo que también lo hace para las rebajas. De este modo, la aplicación se adelanta, después llega la web y finalmente lo hacen las tiendas físicas, así que quien tenga pensado comprar este Black Friday puede aprovechar los días anteriores para ir mirando el catálogo y guardar aquello que le interesa en su carrito de la compra online. De este modo una vez llegue la hora señalada, las 21:00 en la app o las 22:00 en la web, sólo tenemos que ir a la cesta, ver que hay rebajado (no todo va a estarlo) y pagar más barato.

Porque éste es otro punto importante. Que llegue el Black Friday no significa necesariamente que absolutamente todo lo que aparece en Zara tenga descuento. Lo habitual es que la firma seleccione parte de su colección y aplique diferentes rebajas dependiendo de cada artículo. Por eso, hasta que llegue el jueves por la noche no conoceremos del todo qué prendas se incluyen ni qué precio tendrán finalmente. Si algo nos interesa especialmente, revisar ahora su precio también nos permitirá saber después cuál es realmente la rebaja.

Cuándo empieza el Black Friday en el resto de tiendas de Inditex

El viernes será el turno de las tiendas físicas. Es decir, quien prefiera acercarse a Zara, probarse las prendas y comprar de manera tradicional podrá hacerlo el 27 de noviembre, coincidiendo con la fecha oficial del Black Friday. Inditex cuenta además con otras marcas como Pull&Bear, Bershka, Stradivarius, Massimo Dutti, Oysho o Zara Home, que también participan habitualmente en esta campaña. En estos casos, sin embargo, conviene revisar cada aplicación y cada página web porque los horarios de inicio no tienen por qué ser exactamente los mismos que los de Zara.

Lo que sí se ha convertido prácticamente en una tradición es ese adelanto de los descuentos online. El Black Friday ya no comienza necesariamente cuando levantan la persiana las tiendas el viernes por la mañana. Para muchos compradores empieza la noche anterior desde el sofá y con el móvil en la mano. Y precisamente por eso hay tanta expectación alrededor de las primeras horas.

Un Black Friday que llega justo antes de las compras de Navidad

La fecha del Black Friday es el mejor momento para comenzar a hacer compras ya que sólo quedará un mes para Navidad, de modo que tenemos la opción de comprar regalos que nos van a salir más baratos. Y en el caso de Zara, al menos, organizarse será sencillo. El jueves 26 de noviembre a las 21:00 horas comenzará el Black Friday en la aplicación. A las 22:00 se activará en la página web y el viernes 27 llegará a las tiendas físicas. De modo que quienes ya tengan prendas guardadas en favoritos saben cuándo tendrán que estar pendientes. Y si la idea es esperar para probar antes de comprar, tocará dejar pasar la noche del jueves y acudir el viernes a la tienda.

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