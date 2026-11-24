La Audiencia Provincial de Madrid ha avalado que se lleve a cabo el embargo preventivo del Centro Comercial Oasiz Madrid, en Torrejón de Ardoz, por no pagar una deuda millonaria a la constructora que ejecutó las obras para levantar el recinto. La medida cautelar llega después de que la propietaria reconociera el impago y se abriera a negociar con los acreedores.

El auto del pasado 2 de octubre de 2026 al que ha tenido acceso OKDIARIO, la Justicia ha desestimado el recurso presentado por Carlotta Iberia S.L., la compañía propietaria del centro, y mantiene la medida cautelar ya acordada en noviembre de 2025 por el Juzgado de Torrejón de Ardoz.

Según la resolución, la constructora Soluciones Arquitectónicas Básicas S.L. ejecutó diversos contratos de obra para Carlotta Iberia. El 27 de abril de 2023, ambas partes firmaron un acuerdo en el que la dueña del centro comercial reconocía la deuda y asumía pagarla en 10 días, con una quita del 50%. Sin embargo, ese pago no llegó a producirse. De hecho, apuntan que en mayo de 2025 la constructora también envió un burofax proponiendo una negociación directa, pero tampoco obtuvo respuesta.

Dos meses después, el 2 de julio de 2025, presentó la demanda y solicitó como medida cautelar el embargo preventivo de la finca de Oasiz Madrid, de sus depósitos bancarios y de sus alquileres. Con esta petición la constructora quería asegurar que hubiese fondos suficientes para pagar la deuda.

Pese a ello, el juzgado madrileño sólo concedió a Soluciones Arquitectónicas Básicas el embargo de la finca, por considerarlo la medida suficiente para garantizar el cobro. El tribunal tuvo en cuenta, además, que la sociedad ya había anunciado una convocatoria de su Junta General para disolver la sociedad, lo que aumentaba el riesgo de que la deuda no pudiera llegar a cobrarse.

Carlotta Iberia ya había sido citada a la vista de medidas cautelares del 9 de octubre de 2025, pero no se presentó y tampoco contestó a la demanda principal, por lo que además fue declarada en rebeldía procesal.

Según el auto, el 3 de junio de 2025 la sociedad comunicó la apertura de negociaciones con sus acreedores ante el Juzgado de lo Mercantil nº 14 de Madrid y seis meses después solicitó concurso voluntario para alegar en su recurso que esa situación concursal debía impedir el embargo.

Por el momento el embargo es preventivo y no implica el cierre del centro ni su venta. Únicamente es una anotación registral para garantizar que, si la constructora gana el juicio, pueda cobrar.

Venta de Oasiz a Cale Street Investment

En mitad del proceso concursal de Carlotta Iberia el fondo británico Cale Street Investment se adjudicó en marzo el complejo por 140,3 millones de euros a través de la sociedad Terox SPV 2025. Con este movimiento el fondo se posicionó como principal acreedor del centro comercial pese a que ya mantenía créditos por 142 millones de euros sobre una deuda total próxima a 320 millones.

El administrador concursal respaldó su oferta al considerar que era la alternativa que mejor preservaba la continuidad del negocio debido a que, además, contaba con garantía hipotecaria sobre el inmueble.

Oasiz Madrid, inaugurado en diciembre de 2021, es el mayor centro comercial y de ocio al aire libre de España, con 250.000 metros cuadrados de superficie total y más de 90.000 metros cuadrados de superficie alquilable.