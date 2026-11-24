El plan para crear un impuesto a nivel europeo que grave los ingresos de las grandes empresas tecnológicas, idea con la que la Comisión Europea ha coqueteado durante años, recibió un espaldarazo el pasado sábado cuando el presidente del Consejo Europeo, António Costa, incluyó ese gravamen en la lista de nuevas figuras fiscales a utilizar para financiar el próximo presupuesto de la Unión —el llamado Marco Financiero Plurianual (MFP)—, que estará vigente de 2028 a 2034.

Con esto, el político portugués lanzó un órdago a la Casa Blanca, que de un tiempo a esta parte ha venido amenazando a Europa para tratar de disuadirla de imponer una tasa que principalmente afectaría a empresas estadounidenses, y a la vez hizo lo que Ursula von der Leyen no se atrevió a hacer, pues lo cierto es que el polémico tributo no estaba incluido en la propuesta presupuestaria que lanzó su Ejecutivo en julio de 2025.

Dos cosas han cambiado con respecto a hace año y medio, cuando empezó la negociación del próximo MFP a siete años. De un lado, que la posición de Donald Trump al frente del Gobierno estadounidense se ha visto debilitada tras su derrota en las elecciones de medio mandato; y del otro, que la negociación de las cuentas generales de la UE ha adquirido un cariz dramático una vez se ha hecho evidente que, si Bruselas no logra cerrar un acuerdo con los Estados miembros antes de fin de año, probablemente será el último presupuesto verdaderamente común del que disponga.

El punto de no-retorno son las elecciones presidenciales que se van a celebrar en primavera en Francia, pues la candidata favorita —Marine Le Pen— ya ha dejado bastante claro que pretende devolver a la Unión al estado en el que estaba antes del Tratado de Maastricht (1993). Hay prisa por blindar un presupuesto para los próximos siete años antes de que el Frente Nacional lo pueda dinamitar, pero la negociación entre los veintisiete está estancada por la tradicional cuita entre los países del norte (los llamados frugales), que quieren poner menos dinero, y los del sur (los llamados amigos de la cohesión), que quieren un presupuesto más fuerte.

Como ya explicó OKDIARIO, las discusiones parecían haber llegado a un callejón sin salida cuando apareció el presidente Costa con una llave de oro, que no es otra que más impuestos. Para no tener que exigir una mayor contribución a Alemania u Holanda, el presidente del Consejo propuso una batería de nuevos impuestos directos con los que llevar la recaudación de la UE hasta los 60.000 millones al año entre 2028 y 2034.

En la cesta de la compra de Costa están el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (una tasa que se cobra a los productos importados por lo que contaminan), sendas tasas a los residuos electrónicos no reciclados y al tabaco y el sistema de comercio de emisiones de carbono (el llamado impuesto verde); hasta aquí, todo lo que había propuesto Von der Leyen.

Lo nuevo es el tributo a los servicios digitales, que pretende gravar el 3% del volumen de negocio anual procedente de la publicidad en línea, la intermediación en línea o los servicios de mercado y la monetización de los datos de los usuarios; con un matiz, y es que solo afectaría a las empresas que superen una facturación anual de 50 millones de euros en Europa y de 750 millones en todo el mundo.

Bien es cierto que la nueva figura fiscal alcanzaría a gigantes asiáticos y europeos —y no tan gigantes—, pero principalmente concentraría su recaudación en empresas estadounidenses como Google, Meta, Amazon, Apple o Microsoft. Según cálculos de la Comisión, esto le permitiría ingresar unos 5.000 millones de euros al año, el equivalente a 35.000 millones para todo el período de aplicación del próximo MFP (2018-2034).

Como ya se ha avanzado, Trump se opone. Tanto es así que, fiel a su estilo, el pasado mes de junio el magnate amenazó con imponer aranceles del 100% a los países europeos que ya están cobrando esta tarifa a nivel nacional —España entre ellos—. Bien es cierto que luego el magnate rebajaría el nivel de tensión en cuanto a esta polémica, pero está por ver cómo reacciona ahora que el Consejo Europeo propone convertir el impuesto en obligatorio en todos los Estados miembros.

Para Europa es una cuestión de necesidad, pues en este momento las nuevas fuentes de ingresos se antojan como la única solución para compensar la racanería de los países del norte. El problema que enfrenta Von der Leyen es sensacional, pues durante los próximos siete años tendrá que gastar más en defensa y competitividad —como pedía el plan Dragui— a la vez que salva la papeleta de la Política Agrícola Común (PAC) —aún con un recorte del 20%— y devuelve la primera parte de la deuda de los fondos Next Generation, que suma 169.000 millones de euros hasta 2034.

El plan original de Bruselas era que el nuevo presupuesto de la UE contara con casi dos billones de euros, pero lo cierto es que será difícil alcanzar esa cifra. En la propuesta presentada el sábado, Costa redujo la cuantía en un 10% (200.000 millones menos), y ni así ha logrado seducir a los frugales, pues Alemania y Suecia ya han advertido que quieren mayores recortes. Enfrente está la Francia de Macron, que tampoco está satisfecha; en su caso, porque echa en falta más fondos para el campo.

La próxima fecha clave de este contencioso es el próximo 27 de noviembre, cuando empieza una cumbre de jefes de Estado en Bruselas en la que se espera que los países discutan en base a la propuesta de Costa.