Quedan todavía cuatro días de campaña electoral para las elecciones del 29 de noviembre y el Gobierno de Pedro Sánchez ya ha anunciado medidas para subirle el sueldo o darle una prestación al 65,5% de los ciudadanos llamados a votar el próximo domingo.

Funcionarios, pensionistas, perceptores del paro, trabajadores con salario mínimo, jóvenes que quieran hacer deporte… en total el Gobierno ha aprobado más dinero para 25,35 millones de personas, lo que supone el 65,5% de los 38,72 millones de electores. No hay que olvidar que el ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero anunció una paga de 400 euros para todos antes de las elecciones de 2008.

La última ha sido aprobar un bono de 200 euros para todos los jóvenes entre 18 y 25 años. De acuerdo con los datos del INE sobre la población española que está entre esas edades, el bono podría llegar a cuatro millones de personas, votantes ya en las elecciones del 29 de noviembre -aún no ha explicado el Gobierno si habrá un tope de fondos-. Se suma al bono de 400 euros para cultura y a las ayudas a los jóvenes de hasta 30 años para viajar en verano.

A esos cuatro millones de personas hay que sumar los 2,5 millones que cobran en España el salario mínimo. El Gobierno aprobó la semana pasada en Consejo de Ministros subir el salario mínimo un 5,3%, por encima de la inflación prevista, que no superará el 4%.

Los pensionistas ya saben también que su sueldo va a subir como mínimo lo que suba la inflación, ya que así lo ha anunciado el Gobierno. Falta por conocerse el dato exacto puesto que el dato adelantado del IPC de noviembre -el último que se tiene en cuenta para calcular la inflación media del año- se conocerá el viernes 27. Hay 10,56 millones de pensionistas en España.

De momento, el Gobierno ya aprobó tramitar por la vía de urgencia la subida de las pensiones, lo que supone reducir el plazo de un mes en la votación en el Congreso de los Diputados para convalidar el real decreto que apruebe el Ejecutivo este martes o ya estando en funciones. Lo que sí ha dicho ya es que será entre un 3% y un 4%, dependiendo de la inflación.

Lo que suban las pensiones subirá también -como mínimo porque otros años ha sido más- las prestaciones del ingreso mínimo vital y del paro. Según los datos del Gobierno, hay 2,73 millones de personas que cobran el ingreso mínimo y otras 1,76 millones que reciben la prestación del paro.

Por último, los 3,73 millones de trabajadores públicos -entre administración central y comunidades autónomas- también saben ya que sus salarios subirán un 4,5%, al que hay que sumar otro 0,5% pactado con los sindicatos en caso de que la inflación superara el 1,5%.

De momento, la subida es más rápida para los funcionarios de la Administración central, algo más de medio millón, mientras el resto dependerá de la velocidad que quieran aplicar las comunidades autónomas, según explicó el ministro de Función Pública, Óscar López.

Con todo, y a la espera de que en estos cuatro días que faltan de campaña el Gobierno apruebe alguna ayuda económica más, las medidas del Ejecutivo ya suben el sueldo o dan una ayuda a 25,35 millones de votantes el 29 de noviembre. Es el 65,5% del censo electoral.