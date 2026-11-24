El entorno empresarial que rodeó a Plus Ultra prepara en One Airways una posible alternativa para continuar explotando parte del negocio de la aerolínea rescatada por el Gobierno con 53 millones de euros públicos, pero sin asumir automáticamente la enorme deuda que ésta mantiene con la SEPI, los bancos y otros acreedores. La compañía reúne en su estructura de poder a personas directamente relacionadas con las operaciones y los responsables de Plus Ultra, y trabaja para obtener las autorizaciones necesarias para operar grandes aviones, lo que le permitiría cubrir rutas internacionales que la aerolínea rescatada está dejando vacantes, según fuentes del sector consultadas por OKDIARIO.

La conexión entre ambas compañías no se limita a una coincidencia de administradores. Ángel Ronda Corrochano, actual consejero delegado de One Airways, fue director técnico de Punta Europa Aviación, la sociedad ecuatoguineana que alcanzó un acuerdo con Plus Ultra para operar vuelos entre Madrid y Malabo. A ello se suma la presencia en One Airways de José David Suárez Trujillo, yerno de Federico Lledó, responsable de Summerwind, otra de las empresas relacionadas con la operativa de Plus Ultra e investigada por presuntas facturas falsas. Además, Santiago Fernández Lena, abogado y antiguo secretario del consejo de la aerolínea rescatada, ejerció también como secretario no consejero de One Airways hasta noviembre de 2025.

One Airways reúne así conexiones con tres ámbitos de la actividad de Plus Ultra: su estructura jurídica, su entorno empresarial y la explotación comercial de sus rutas internacionales. Estas relaciones adquieren especial importancia ante la crisis de la compañía rescatada y la posibilidad de que otra aerolínea continúe parte de su actividad sin arrastrar las obligaciones financieras acumuladas por la sociedad original.

La relación comercial entre ambas aerolíneas tampoco es nueva. One Airways recibió un contrato de 1,12 millones de euros del Gobierno de Canarias para transportar mascarillas desde China durante la pandemia, pero tuvo que subcontratar los vuelos a Plus Ultra porque no disponía de las autorizaciones necesarias para realizar aquella operativa de larga distancia.

Los vuelos de Guinea Ecuatorial

La presencia de Ángel Ronda Corrochano resulta especialmente relevante por su participación anterior en el negocio internacional de Plus Ultra. Ronda ejerció como director técnico de Punta Europa Aviación, la sociedad presidida por María Cristina Mikue Obiang Nchama que alcanzó un acuerdo con la aerolínea española para desarrollar vuelos chárter entre Madrid y Malabo.

Su relación con el sector aeronáutico ecuatoguineano y su conocimiento de aquella operativa lo sitúan entre las personas vinculadas al desarrollo comercial de la conexión. Según las informaciones recabadas, Ronda participó en las gestiones que facilitaron la relación entre Punta Europa Aviación y Plus Ultra.

La ruta entre Madrid y Malabo forma parte de las investigaciones sobre Plus Ultra. Las pesquisas de las autoridades han puesto el foco en presuntas irregularidades relacionadas con los permisos, los controles de seguridad y el transporte de mercancías y efectivo, aunque no hay una imputación que comprometa a Ronda Corrochano.

En aquella operativa también intervino Summerwind, la sociedad vinculada a Federico Lledó, que participaba en la comercialización y organización de vuelos. Precisamente el yerno de Lledó, José David Suárez Trujillo, figura en el consejo de administración de One Airways desde septiembre de 2024 y recibió poderes mancomunados en noviembre de 2025.

La tercera conexión es Santiago Fernández Lena, abogado de Plus Ultra y antiguo secretario de su consejo de administración. En septiembre de 2024 asumió igualmente la secretaría no consejera de One Airways, aunque cesó en noviembre de 2025. Por tanto, no forma parte de la estructura actual en ese cargo, pero su presencia anterior acredita otro vínculo societario entre ambas compañías. Salió justo cuando se iba a producir su imputación por el caso Plus Ultra.

One Airways y las rutas de Plus Ultra

La clave económica de esta posible sustitución está en que One Airways es una sociedad diferente de Plus Ultra. La aerolínea rescatada recibió 53 millones de euros del Estado en 2021, tras una operación en la que intervino el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, y acumula otras obligaciones financieras que complican su continuidad.

Según fuentes del sector consultadas por OKDIARIO, One Airways está intentando conseguir las autorizaciones necesarias para operar aviones de gran tamaño, imprescindibles para desarrollar determinadas conexiones de larga distancia con Latinoamérica.

La compañía dispone de su propio certificado de operador aéreo, pero necesita completar los trámites correspondientes para incorporar ese tipo de aeronaves y obtener los derechos de tráfico exigidos para cada ruta. La desaparición de Plus Ultra no supondría una transferencia automática de sus permisos, aunque podría abrir oportunidades para otras compañías interesadas en atender a sus pasajeros.

Cada país tiene una serie de licencias para operar un determinado número de rutas a otros países con aerolíneas nacionales y, a su vez, una misma aerolínea no puede operar las rutas que deja vacantes otra. Por eso, la obtención de estos permisos es clave para One Airways, ahora que Plus Ultra deja el hueco libre.