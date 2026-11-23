El meteorólogo José Miguel Viñas ha explicado en el podcast Dime con quién Hablas cuál puede ser el futuro de los países mediterráneos. A medida que llega el calor en las culturas mediterráneas, los habitantes tienden a empezar a salir a la calle: paseos junto al mar, terrazas o actividades al aire libre.

Las condiciones meteorológicas de los últimos años están poniendo a prueba esa costumbre, haciendo que el ascenso progresivo de las temperaturas suponga un problema para el normal desarrollo de la vida de los españoles y sociedades del Mediterráneo.

El futuro del Mediterráneo

Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), junio, julio y agosto de 2026 han conformado el verano más caluroso de la historia de lugares como la Comunidad Valenciana. Uno de los aspectos destacados por el especialista ha sido la persistencia del calor durante tiempos prolongados.

Viñas señala que el principal problema en los meses de julio y agosto no es tan solo el aumento de temperaturas, sino la combinación con los niveles de humedad cercanos al 80%. Esta mezcla dispara la sensación de bochorno e impide que el cuerpo humano regule de forma eficaz al aire libre.

«Es probable que se puedan empezar a dar condiciones en algunas zonas en verano mediterráneo, por ejemplo, donde realmente, pues, empieza a ser complicado hacer vida normal en la calle un día de agosto o de julio», explica.

Evolución al Golfo Pérsico

Viñas destaca que, si esta tendencia, donde este año en países como España se han batido los récords de temperaturas altas, continúa de la misma manera, el Mediterráneo evolucionará. En una o dos décadas «se convierte en algo parecido a lo que ya se vive, a lo mejor en esos países del Golfo Pérsico, donde realmente haces una vida interior; no puedes hacer vida al aire libre».

El meteorólogo recuerda que la zona del Mediterráneo occidental ha llegado a superar los 30 ºC en verano. Este exceso de calor y vapor de agua supone un agravio en las noches tropicales y bochornos estivales. Además, sirve como combustible para tormentas mucho más violentas y lluvias torrenciales en otoño.

Los más vulnerables al calor

El meteorólogo pone el foco en las personas mayores, advirtiendo que tienen mucha menos capacidad de maniobra para reorganizar su rutina y corren el riesgo de quedar «condenadas a vivir dentro de una casa prácticamente sin salir» durante las olas de calor.