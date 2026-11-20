PortAventura World reinventa la Navidad con Xmas World y se prepara para transformarse en una vuelta al mundo por las tradiciones navideñas de diferentes culturas. Del 20 de noviembre al 6 de enero de 2027, las áreas temáticas de PortAventura Park se llenarán de nuevas experiencias, espectáculos, animación de calle y una oferta gastronómica especial, convirtiendo cada espacio en una celebración con identidad propia.

Bajo el concepto Una vuelta al mundo por Navidad, el resort estrena nuevas decoraciones y espectáculos, con una propuesta que se renueva respecto a ediciones anteriores. El recorrido atraviesa diversos universos navideños inspirados en las tradiciones y costumbres de distintas culturas. Comienza en Mediterrània, que recrea la Navidad de un pueblo catalán con un gran Tió de Nadal, y continúa en China, donde los farolillos y los tonos rojos y dorados anuncian la llegada del Año Nuevo chino.

Por su parte, México se llena de piñatas, papel picado y artesanía tradicional, mientras que en SésamoAventura los personajes de Sesame Street también se suman a la celebración para que los más pequeños vivan la Navidad junto a sus amigos favoritos.

La Navidad más clásica se vivirá en Far West, entre árboles decorados, guirnaldas y luces, completando un recorrido en el que cada mundo cuenta con iconos propios y animación de calle exclusiva.

«Este año queremos invitar a nuestros visitantes a descubrir la Navidad desde una perspectiva diferente, acercándoles a las tradiciones y formas de celebración de distintas partes del mundo. Hemos diseñado una propuesta única, que solo se puede vivir en PortAventura World, en la que cada área temática se transforma con nuevas experiencias y espectáculos. Nuestro objetivo es seguir elevando la calidad de nuestra oferta, combinando innovación, entretenimiento y momentos únicos para compartir en familia», sostiene David Carnero, director comercial y de cliente de PortAventura World.

Tradiciones que cobran vida

En Mediterrània destacará la celebración del Tió de Nadal. En China, un gran dragón y diferentes coreografías darán vida a Winter Imperial China, una celebración inspirada en la llegada del Año Nuevo. En Far West, Christmas Lights convertirá el encendido del gran árbol de Navidad en un espectáculo de música y luces. Muy cerca, en Penitence Station, los Crazy Brothers protagonizarán ¡Qué locura de Navidad!, un show familiar lleno de enredos, regalos y risas.

En México, la Plaza Yucatán acogerá México suena a Navidad, donde los habitantes del pueblo preparan una fiesta muy especial para recibir a Woody Woodpecker, con música, baile y tradiciones mexicanas. En la Hacienda El Charro, ¡Viva la Posada! recrea la tradición de pedir posada con villancicos, bailes y una piñata navideña.

Entre los estrenos destacan La Gran Rifa de Navidad, en el Saloon de Far West, una comedia del Oeste en la que un sorteo navideño amañado se complica cuando el boleto ganador acaba en manos de un humilde mendigo, y Navidad a la Mexicana, en La Cantina, un viaje festivo por las tradiciones navideñas de México, de las piñatas a las pastorelas, con música, baile y humor.

La programación se completa con Circo de Navidad, Christmas Magic Bubble, ¡Ya es Navidad en SésamoAventura! y Cuidemos el Planeta, junto a clásicos como El Bosque Encantado y La Posada de los Gnomos. Por la tarde-noche, la tradicional Christmas Parade recorrerá Mediterrània y, al terminar, el público podrá despedirse de La Llegada de los Emisarios Reales, el espectáculo del lago, en sus últimos pases antes de su renovación el próximo año.

Sabores navideños

La gastronomía también será protagonista esta temporada navideña, con platos y especialidades inspirados en las tradiciones de cada área. En Mediterrània, Racó de Mar apuesta por recetas como canelones y sopa de Navidad, mientras que, en México, La Cantina y Taquería La Catrina incorporan propuestas como esquites, tacos de cochinita pibil, tronco de Navidad y dulces de cajeta.

En China, el restaurante Marco Polo ofrecerá una oferta íntegramente navideña, y en Cantón los visitantes podrán probar tanghulu, un dulce tradicional de Año Nuevo. En Far West, los restaurantes incluyen hamburguesas con toques navideños, carnes asadas y postres de turrón. La oferta temática se completa en La Posada de los Gnomos con un menú especial con platos como crema de marisco, meloso de ternera y tronco de Navidad, para celebrar en familia.

Durante cerca de 50 días, PortAventura World se convertirá en Xmas World, un punto de encuentro para disfrutar de estas fiestas en familia, con una programación que combina entretenimiento, cultura y propuestas para todas las edades. Una invitación a viajar alrededor del mundo sin salir de PortAventura World.