PortAventura, un edén de diversión con grandes estrenos en la temporada 2026

El complejo PortAventura World, que alberga tres parques temáticos (PortAventura Park, Ferrari Land y Caribe Aquatic Park) y que dispone de una oferta de diez hoteles, arrancará en Carnaval la temporada de 2026, que se caracterizará por los grandes estrenos previstos.

El PortAventura Park se compone a su vez de seis mundos (Polynesia, China colonial, Mediterrània, SésamoAventura, Far West y México) con atracciones y espectáculos sorprendentes, que hacen que cada momento se convierta en una historia para recordar. Made to remember (hecho para recordar) es el lema de este universo de fantasía entre Vilaseca y Salou (Tarragona). Un edén de diversión en la Costa Dorada.

Al llegar a Polynesia, los visitantes se convierten en exploradores, disfrutando de las experiencias más divertidas y exóticas de la jungla, con atracciones llenas de emoción. Tutuki Splash es la más refrescante del parque. También aquí se puede asistir a un espectáculo de danza polinesia al aire libre o visitar la tienda de estilo hawaiano Superdry.

Este mundo acogerá una de las principales novedades de esta temporada: Makamanu Jungle (The adventure trek), donde una antigua cantera ha dado paso a un nuevo espacio de observación, aprendizaje y retos. Ideal para adentrarse en un sendero de exploración al aire libre, descubriendo el lado más salvaje de Polynesia a través de pasarelas secretas, puertas colgantes y desafíos únicos que despertarán el espíritu explorador de cada visitante.

Por su parte, la China colonial, otro de los mundos, permite vivir en primera persona experiencias impresionantes con Shambhala (la montaña rusa más alta del parque, con 76 metros de altura) o el temido Dragon Khan, atracción insignia del parque.

Precisamente, otra de las principales novedades de la temporada 2026 es la remodelación del Dragon Khan, que será objeto de una reforma técnica sin precedentes destinada a alargar la vida de esta infraestructura única, una de las montañas rusas más reconocidas de Europa.

Esta actuación supondrá cambiar tanto el vertical loop como el cobra roll completamente, lo que implicará la sustitución de las vías. Estos trabajos se realizarán a puerta cerrada y estarán terminados para que los visitantes puedan disfrutar de una atracción renovada en la próxima temporada, que arrancará el próximo 27 de febrero.

Disfrutar de increíbles acrobacias en el Gran Teatro Imperial de China, comprar los productos más exóticos en la gran Lotus Palace o degustar el delicioso bufé de Marco Polo son otros placeres de esta zona.

Por su parte, Mediterrània es una de las áreas más características de PortAventura Park. Inspirada en un pueblo pesquero, cuenta con diversión y tradición a partes iguales. Un lugar para dejarse seducir por el cálido clima, la gente amable y el buen comer del litoral mediterráneo, como el que ofrece el restaurante Racó de Mar. Cuenta con Furius Baco, la montaña rusa más rápida de Europa y un lago escenario de espectáculos alucinantes.

SésamoAventura es el mundo ideal para los pequeños de la casa. Un espacio asombroso totalmente ambientado en el mundo de Sesame Street. En él se pueden encontrar divertidas atracciones para todos los públicos, como los simpáticos peces de Magic Fish o la montaña rusa para niños llamada Tami Tami. Las familias encontrarán aquí a Epi, Blas y Elmo, además de restaurantes llenos de magia y fantásticas tiendas.

En Far West, la atmósfera del lejano Oeste lo impregna todo. Un viaje al pasado de un pueblo de vaqueros, con las atracciones más locas, como Stampida, la montaña rusa de madera construida por las familias Connery y Cranberry, y restaurantes inspirados en la cultura norteamericana, entre ellos el Iron Horse o el Long Branch Saloon.

El área de México es también pura adrenalina, como la que siente el visitante en los 100 metros de caída libre de Hurakan Condor. También en este espacio se puede saborear todo tipo de tacos, nachos y quesadillas en sus restaurantes. Además de gozar del ritmo de los mariachi en los mejores shows.

Ferrari Land

Otro de los parques temáticos de PortAventura World es Ferrari Land, donde el rojo lo inundan todo. La velocidad y la adrenalina esperan en Red Force, la montaña rusa más alta y rápida del continente. Un circuito donde vivir toda la pasión Ferrari con la familia y los amigos en espectaculares atracciones al más puro estilo de un piloto de F1, con caídas libres, carreras, giros vertiginosos e incluso un simulador. El Paddock o el Ice Cream Box son algunos de los snack bar que ofrecen hamburguesas y helados. También hay una tienda con souvenirs del Cavallino Rampante.

De otro lado, el parque más tropical es el Caribe Aquatic Park, un oasis con toboganes gigantes, piscinas de olas y un ambiente que traslada a un auténtico paraíso. También aquí 2026 traerá una gran novedad: una zona familiar llamada Coral Bay, la leyenda perdida. Cuenta dicha leyenda que una bahía pirata sumergida durante siglos ha vuelto emerger en este lugar, y con ella, un nuevo mundo de emociones acuáticas. Un total de 6.000 metros que incluyen: una water coaster familiar única en Europa, una piscina de aventuras con pista de obstáculos única en el mundo, nuevos toboganes, un Splash Pad y un nuevo punto de restauración.

En resumen, tres parques, seis mundos, hasta 40 espectáculos, más de 70 atracciones y una gran aventura que quedará para siempre en la memoria de todos.

Alojamientos especiales

Asimismo, el complejo cuenta con los tematizados PortAventura Hotels, cuatro de ellos con acceso directo al parque, y el resto, situados a sólo unos minutos a pie. Cada hotel tiene su propia personalidad: del Lejano Oeste a un enclave caribeño, de un cálido pueblo mediterráneo a una hacienda colonial mexicana, pero todos comparten algo esencial: beneficios exclusivos pensados para hacer que la estancia sea aún más especial e inmersiva.

El alojamiento en estos hoteles tiene beneficios exclusivos, como acceso ilimitado a Port Aventura Park, incluidos los días de llegada y salida; un día de acceso a Ferrari Land; descuento para la entrada a Caribe Aquatic Park y en los Pases Express; servicio gratuito de entrega en el hotel de todas las compras en las tiendas del parque; reserva prioritaria en restaurantes con servicio de mesa de los parques para disfrutar sin esperas; aparcamiento gratuito (sujeto a disponibilidad) o Wi-Fi gratuito en todo el resort para compartir cada momento, entre otras ventajas.

Otra opción son los Ponient Hotels, una mezcla perfecta entre relax, playa y emociones en familia. Una estancia de estilo moderno y confortable a sólo unos minutos de la playa y el mar, en Salou. Una manera única de hacer las vacaciones aún más especiales que también incluye beneficios exclusivos como posibilidad de todo incluido; traslados gratuitos a los parques temáticos, así como ofertas exclusivas de entradas. Diversión en familia, día y noche.

Los diez hoteles son Colorado Creek, Mansión de Lucy, Gold River, Callaghan’s, PortAventura Hotel, Caribe Hotel, El Paso, Ponient Dorada Palace, Ponient Vila Centric y Ponient Pirámide Salou.