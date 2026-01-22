Adiós a los looping del Dragon Khan de Port Aventura: cuándo empieza la temporada, cómo comprar entradas y novedades

El Dragon Khan no es solo una atracción emblemática de PortAventura World; es, para varias generaciones, un símbolo de la historia reciente del ocio en España. Inaugurado en 1995, este gigante de acero marcó un antes y un después en la forma de entender las montañas rusas en Europa, gracias a sus ocho inversiones y a un diseño que durante años fue referencia mundial. Ahora, casi tres décadas después, la atracción afronta una renovación clave: la sustitución de uno de sus elementos más icónicos, el looping de 36 metros de altura.

La noticia ha despertado una mezcla de nostalgia y expectación entre aficionados y visitantes habituales del parque. No se trata de una despedida definitiva, sino de una puesta al día necesaria para garantizar la seguridad, la fiabilidad técnica y la continuidad de una de las montañas rusas más queridas del continente. El proceso, complejo y minucioso, confirma hasta qué punto el Dragon Khan sigue siendo una pieza central en la identidad de PortAventura y en el imaginario colectivo del ocio europeo.

El adiós a una pieza histórica: el Dragon Khan de 1995

El looping que se ha retirado recientemente formaba parte del trazado original diseñado por la empresa suiza Bolliger & Mabillard, responsable de algunas de las mejores montañas rusas del mundo. Con sus 36 metros de altura, este elemento no solo fue un récord en su momento, sino también una seña de identidad visual del Dragon Khan. Durante casi 30 años, millones de personas lo atravesaron a gran velocidad, convirtiéndolo en uno de los puntos más fotografiados del parque.

La retirada de esta pieza no responde a una cuestión estética, sino técnica. Las montañas rusas, como cualquier infraestructura de alta exigencia mecánica, requieren renovaciones periódicas de componentes clave. El acero sufre fatiga con el paso del tiempo y con el uso intensivo, por lo que sustituir determinadas secciones garantiza una experiencia segura y suave para los pasajeros.

Un trabajo de alta precisión técnica

El desmontaje del looping ha sido una operación de gran complejidad. Según la información compartida por PortAventura World, se han movilizado piezas de entre tres y cuatro toneladas, lo que ha requerido maquinaria especializada y un equipo técnico altamente cualificado. Cada movimiento ha sido calculado al milímetro para evitar tensiones innecesarias en la estructura restante y para preservar el resto del trazado.

Parte de las secciones retiradas serán enviadas a fábrica con el objetivo de ajustar el encaje de las nuevas vías que ocuparán su lugar. Este procedimiento permite que las nuevas piezas se integren perfectamente en el recorrido existente, manteniendo la esencia original de la atracción, pero incorporando materiales y técnicas de fabricación más actuales.

Qué cambiará y qué se mantendrá en el Dragon Khan de Port Aventura

Una de las principales preguntas de los aficionados es si el Dragon Khan perderá su identidad tras esta renovación. Desde el parque insisten en que la respuesta es no. El trazado general, la sensación de velocidad y la intensidad característica de la atracción se mantendrán intactos. La sustitución del looping no implica una modificación del recorrido, sino una actualización estructural que mejora el comportamiento dinámico del tren.

Este tipo de intervenciones son habituales en parques de primer nivel y forman parte del ciclo de vida de las grandes montañas rusas. La Asociación Internacional de Parques de Atracciones y Atracciones (IAAPA) subraya que la renovación periódica de elementos críticos es una práctica estándar para prolongar la vida útil de las atracciones sin comprometer su esencia.

Seguridad y experiencia del visitante

Más allá de la nostalgia, el objetivo principal de esta renovación del Dragon Khan de PortAventura es reforzar la seguridad y la comodidad de los usuarios. Las nuevas vías permitirán una circulación más fluida, reduciendo vibraciones y mejorando la experiencia general. Aunque el visitante medio apenas perciba los cambios a simple vista, sí notará una sensación más suave y precisa durante el recorrido.

PortAventura World ha reiterado que todas sus atracciones cumplen con las normativas europeas más exigentes en materia de seguridad. La renovación del Dragon Khan se enmarca en una estrategia más amplia de mantenimiento preventivo, que busca anticiparse a posibles problemas y ofrecer una experiencia de alta calidad temporada tras temporada.

Cuándo volverá a rugir el Dragon Khan

Por el momento, no existe una fecha oficial de reapertura. Desde el parque se ha señalado que el objetivo es tener la atracción lista para el inicio de la temporada, siempre que los trabajos avancen según lo previsto. Este margen de prudencia es habitual en proyectos de esta envergadura, donde cualquier ajuste técnico puede alterar los plazos iniciales.

Los medios especializados coinciden en que la reapertura del Dragon Khan será uno de los momentos más esperados del año para los aficionados a las montañas rusas.