Mañueco reinventa el buzoneo con ciudadanos anónimos: «Me llamo Chelo, tengo 67 años y estoy jubilada»

Alfonso Fernández Mañueco, candidato del PP a la reelección en Castilla y León, ha dado un giro de 180 grados a la estrategia de campaña del 15M. En la típica propaganda electoral por buzoneo ya no es el líder de los populares el que pide el voto sino que son ciudadanos anónimos quienes, a través de una misiva, llaman a la movilización. «Me llamo Chelo, tengo 67 años y estoy jubilada», reza una de ellas.

Al menos 2,4 millones de personas están llamados a votar el próximo 15 de marzo y elegir un presidente para la Junta de Castilla y León. Hombres y mujeres de todas las edades y condición, y jóvenes, de los cuales, al menos 35.000 ejercerán su derecho a voto por primera vez. Todos ellos recibirán a lo largo de esta semana una misiva por correo postal, enviada por el equipo de Mañueco, recordando la importancia de acudir a las urnas y votar en favor del PP.

Eso sí, no serán iguales, y las mismas estarán orientadas a un público concreto. Serán personas en edad de jubilación, jóvenes emprendedores, etc., quienes se dirijan a su homólogos – antiguamente era el candidato de la partido el que firmaba las misivas-, a los ciudadanos. Ello, para instarles no tanto a depositar su voto de en Mañueco sino a explicar por qué ellos confían en su proyecto.

Si bien es cierto que la distribución masiva de propaganda en los domicilios para informar sobre las candidaturas y programas electorales no es nueva, sí que es novedoso que ahora este tipo de escritos no lleve la firma del candidato de los populares a la reelección. Por su parte, son ciudadanos anónimos los que llaman a la participación.

Este es el caso de Chelo. Una mujer de 67 años y ex funcionaria pública que se dedica a disfrutar del tiempo libre que le ha dejado la jubilación. Una mujer, como cualquier otra en Castilla y León -representa a casi el 30% de la población castellanoleonesa-, que reconoce abiertamente que aceptó una petición del PP regional para «poner por escrito, como ciudadana, por qué voy a votar a Mañueco».

«Me lo pensé un momento», prosigue la mujer en su carta enviada ya a miles de domicilios por toda la región, «ya sabes que a nuestra edad no nos gustan las tonterías, y dije que sí, precisamente por eso: porque no es un mitin, es una opinión de las que se dicen con las amigas». La mujer, que se reconoce opuesta a los «grandes discursos», prosigue en su carta que lo que a ella le convencen son «las cosas cuando son de sentido común y no se notan en la vida diaria».

Lo cierto es que el discurso de la protagonista, Chelo, va en clara sintonía con lo que supone parte del programa electoral del candidato del PP. Seguridad para atender a los mayores en el domicilio o la reducción de los trámites burocráticos para poder recibir una herencia, son algunas de las propuestas que ha hecho Mañueco y que la mujer explica como algunas de las razones que llevan a confiarle su voto.

«Yo valoro que la Junta, con sus cosas, funcione. Y valoro un estilo de gobierno serio, sin ruido. Por eso, estas elecciones, voy a votar a Mañueco: porque es el tipo de gestión que entiendo y que, en lo concreto, ayuda», prosigue la mujer en su misiva.