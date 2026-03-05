Cielos nubosos y lluvias en Andalucía: cambios de temperatura según AEMET

Cielos nubosos cubrirán en buena parte de Andalucía este 5 de marzo de 2026, con precipitaciones débiles a moderadas que serán más escasas en el litoral mediterráneo. Las temperaturas mínimas experimentarán un ligero descenso, mientras que las máximas bajarán en Sierra Morena y subirán levemente en el resto de la región. Los vientos serán flojos y variables, con intervalos moderados de componente oeste por la tarde y un poniente moderado en el Estrecho y el litoral.

Consulta la previsión del tiempo en Andalucía hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Andalucía hoy 5 de marzo

Tarde de lluvias y ambiente fresco en Sevilla

El cielo se despereza lento en Sevilla, donde la jornada de hoy se presenta marcada por un manto gris que promete lluvias intensas, especialmente en la tarde-noche. A primera hora, la temperatura mínima rondará los 11 grados, mientras que la sensación térmica podría descender hasta los 10, creando un ambiente fresco y algo cargado por la alta humedad. El viento soplará del noreste a una velocidad suave, apenas 5 km/h, lo que permitirá que la lluvia, si se presenta, caiga sin prisa.

Ya por la tarde, el termómetro alcanzará los 19 grados, pero la sensación térmica podría elevarse hasta los 20, ofreciendo un respiro momentáneo antes de que las nubes se desahoguen. Con la puesta del sol a las 19:21, la luz del día se irá desvaneciendo, dejando paso a un ambiente más sombrío y húmedo. Así que, si tienes planes al aire libre, es mejor que lleves un paraguas, ya que la probabilidad de chubascos es alta.

Córdoba: nubes y lluvias intensas a la vista

Las nubes se agrupan en el horizonte, presagiando un día de inestabilidad en Córdoba. La mañana comienza fresca, con temperaturas que rondan los 8 grados y un cielo parcialmente cubierto, pero la calma es solo un espejismo. A medida que avanza el día, la probabilidad de lluvia se eleva al 100% y el viento, que sopla de manera constante a 10 km/h, puede intensificarse con ráfagas que alcanzan los 30 km/h.

La tarde traerá consigo un cambio drástico, con lluvias intensas y una sensación térmica que podría descender hasta los 7 grados. La humedad, que alcanzará niveles del 100%, hará que el ambiente se sienta aún más pesado. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse bien, ya que la noche se presentará fría y húmeda.

En Huelva, cielo variable y ambiente agradable

El tiempo se presenta estable a lo largo de la jornada, con un cielo que alternará momentos de nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 19 grados y aunque hay algunas posibilidades de lluvia, estas serán leves y no afectarán significativamente el día. El viento soplará de forma suave, creando un ambiente agradable.

Es un buen momento para disfrutar de un paseo al aire libre o realizar actividades cotidianas, ya que el ambiente será tranquilo y propicio para salir a disfrutar de la ciudad. Aprovecha para respirar aire fresco y disfrutar de la compañía de amigos o familiares.

Cielo cubierto y lluvia persistente en Cádiz

El día amanece en Cádiz con un cielo cubierto y una probabilidad de lluvia que alcanza el 95% durante la mañana, lo que sugiere que es muy probable que la lluvia nos acompañe hasta el mediodía. Las temperaturas se mantendrán frescas, con mínimas de 13°C y una sensación térmica que podría descender a ese mismo nivel. A medida que avance la jornada, el viento del sur soplará a 15 km/h, aunque con ráfagas que podrían alcanzar los 30 km/h, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más pesado debido a la alta humedad, que rondará el 90%.

Por la tarde, la situación no mejorará, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 100% y el cielo seguirá cubierto. Las temperaturas máximas alcanzarán los 17°C, pero la sensación térmica podría ser similar a la mínima. Con el sol saliendo a las 07:50 y poniéndose a las 19:23, disfrutaremos de más de 11 horas de luz, aunque el tiempo no será el más propicio para actividades al aire libre.

Jaén: cielos cubiertos y chubascos intensos

La mañana en Jaén se presenta con cielos cubiertos y una sensación térmica fresca, con temperaturas que rondan los 9 grados. A medida que avance el día, la probabilidad de lluvia aumentará considerablemente, especialmente en la tarde-noche, donde se esperan chubascos intensos. Es recomendable llevar un paraguas y optar por ropa impermeable, ya que el viento del noreste soplará suavemente, pero las ráfagas podrían ser más intensas.

Ambiente fresco con posibles lluvias en Málaga

Las primeras horas traen un ambiente fresco, con temperaturas que rondan los 10 grados y un cielo despejado que invita a disfrutar del aire matutino. A medida que avanza el día, el mercurio ascenderá hasta alcanzar los 17 grados, aunque la tarde podría traer algunas precipitaciones puntuales, con un 40% de probabilidad de lluvia.

Con el viento soplando del norte a 25 km/h y rachas que podrían alcanzar los 40 km/h, se recomienda llevar un abrigo ligero si se planea salir por la tarde. La humedad, que oscilará entre el 60% y el 85%, puede hacer que la sensación térmica se sienta más intensa, así que es mejor estar preparado para un cambio en el clima.

Granada: cielos cubiertos y lluvia esperada

La mañana en Granada se presenta con cielos cubiertos y una sensación térmica fresca, con temperaturas que rondan los 5 grados. A medida que avance el día, la probabilidad de lluvia aumentará, especialmente en la tarde-noche, donde se espera un ambiente más inestable y húmedo. Es recomendable llevar un paraguas y optar por ropa abrigada, ya que la temperatura máxima apenas alcanzará los 11 grados. La atmósfera será densa, así que no olvides disfrutar de un buen café caliente mientras observas cómo se despliegan las nubes.

Almería: cielos cubiertos y chubascos intermitentes

Las primeras horas traen un cielo cubierto y fresco, con temperaturas que rondan los 11 grados. A medida que avanza la mañana, se prevén chubascos intermitentes que podrían acompañar a los almerienses hasta el mediodía, mientras el viento sopla del sur a 25 km/h, aportando una sensación térmica de hasta 17 grados.

Por la tarde, el panorama cambiará drásticamente, con cielos más despejados y temperaturas que alcanzarán los 18 grados. Sin embargo, no se descartan algunas precipitaciones puntuales, así que es recomendable llevar un paraguas si se planea salir. La humedad, que oscilará entre el 60 y el 100%, también puede hacer que la sensación térmica se sienta más intensa.