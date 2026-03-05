Cielo muy nuboso o cubierto en toda la provincia, con precipitaciones débiles a moderadas que avanzan de sureste a noroeste y posibilidad de barro. Las temperaturas mínimas experimentarán un ligero ascenso, mientras que las máximas descenderán ligeramente, salvo en el sistema Ibérico. Viento flojo de dirección variable, que cambiará a componente este al final del día. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: cielo gris con chubascos y claros

El cielo de Zaragoza se despereza lento esta mañana, cubierto por un manto gris que anticipa la llegada de la lluvia. Con una probabilidad de precipitaciones que no deja lugar a dudas, es probable que los chubascos nos acompañen desde la madrugada hasta el mediodía. Las temperaturas se mantendrán frescas, rondando los 10 grados, mientras el viento sopla suavemente desde el oeste a unos 10 km/h, apenas un susurro en comparación con lo que podría venir más tarde.

Ya por la tarde, el ambiente se tornará más pesado, con una humedad que alcanzará su punto máximo y el cielo se irá despejando ligeramente, aunque la amenaza de lluvia persistirá hasta la noche. La temperatura máxima alcanzará los 15 grados, pero la sensación térmica podría sentirse más cálida, llegando hasta los 17. Con el sol asomándose tímidamente entre las nubes y una puesta de sol que nos regalará luz hasta las 18:58, la jornada promete ser un vaivén entre la lluvia y momentos de claridad.

Calatayud: nubes grises y lluvia inminente

Las nubes grises se ciernen sobre Calatayud, presagiando un día de inestabilidad que alterará la rutina habitual. La mañana comienza con un cielo cubierto y una sensación de frescura, donde las temperaturas rondan los 8 grados. A medida que avanza el día, la probabilidad de lluvia se mantiene en un 100% y el viento del noreste soplará con fuerza, alcanzando ráfagas de hasta 30 km/h.

La tarde traerá consigo un ligero cambio, con temperaturas que apenas superarán los 14 grados y un cielo más variable. La humedad, que puede llegar al 100%, hará que la sensación térmica se sienta aún más fría. Es un día para no olvidar el paraguas y estar preparado para cualquier sorpresa que el tiempo pueda deparar.

Tarazona: cielos nublados con posibilidad de lluvia

El tiempo se presenta estable a lo largo de la jornada, con cielos mayormente nublados y temperaturas que oscilarán entre los 8 y 16 grados. Aunque hay probabilidades de lluvia, especialmente por la tarde-noche, no se esperan vientos significativos que alteren la tranquilidad del día.

Es un momento ideal para disfrutar de un paseo por la ciudad o realizar actividades al aire libre, ya que el ambiente será propicio para las rutinas diarias. Aprovechar las horas de luz puede ser una buena manera de desconectar y disfrutar de la calma que ofrece el tiempo.