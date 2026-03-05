Los Cercanías de Madrid tuvieron 1.521 incidencias en 2025, un 239% más desde que Sánchez llegó

La Comunidad de Madrid registró durante 2025 un total de 1.521 incidencias en Cercanías. Un 239% más que en el año 2019, donde se contabilizaron 448 incidencias. «Las cifras de 2026 no invitan precisamente al optimismo, con 323 más en apenas dos meses de 2026, es decir, más de 5 diarias», ha resaltado el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín.

Las líneas como la C4, C3 o C5 se han convertido en sinónimo de caos. La C-4 ha sufrido 323 incidencias. La C-5 ha registrado 217. La C-3: 214. La C-8: 205, la C-2: 192, la C-7: 178. Y por último, la C-10 acumuló 131 incidencias el año pasado.

El consejero de Ayuso ha cargado también contra el ministro de Transportes, Óscar Puente, a quien ha acusado de hacerse una foto en una rueda de prensa sin preguntas: «Menos fotos y menos postureo y más invertir en la red de Cercanías y en las vías que desde hace muchísimo tiempo están en un estado deplorable».

El dardo a Puente llega después de que este haya anunciado el miércoles una inversión de 1.350 millones de euros para la renovación y modernización completa de la línea C-5 de la red de Cercanías de Madrid, una de las que más incidencias registra.

Estos trabajos se prolongarán previsiblemente hasta 2031 y conllevarán cortes en el servicio durante los meses de verano de 2027 y 2028, una vez finalizadas ya las obras de soterramiento de la A-5.

Caos en Cercanías

En 2019, la red de Cercanías registró 448 incidencias, cifra que bajó un poco en 2020, año del Covid, hasta situarse en las 351. Al año siguiente volvieron a subir, registrando 447 incidencias. En 2022 fueron 375. Importante aumento el que se registró en 2023 cuando se contabilizaron 710. En 2024 la cifra ya asustaba porque el año cerró con 1.014 incidencias hasta llegar a las 1.521 del año pasado.

«La situación de Cercanías es un auténtico caos por falta de inversión y liderazgo; esto no se arregla con un parche, hay que hacer un plan», ha dicho García Martín. «No atiende a nuestras peticiones de ampliar las inversiones. No hay diálogo, no hay ningún tipo de interés por trasladar la información. Esto será papel mojado hasta que veamos una máquina trabajando en las vías», ha añadido.

Por todo ello, el consejero de Presidencia y portavoz del Ejecutivo autonómico, ha instado nuevamente al Ministerio de Transportes y Movilidad a adoptar medidas urgentes que reviertan esta situación y garanticen un servicio seguro, fiable y de calidad. En este sentido, ha recordado la necesidad de ejecutar las inversiones previstas en el Plan de Cercanías 2018/25, cuya dotación alcanzaba los 5.000 millones de euros.

García Martín ha denunciado, además, «la opacidad» que rodea la gestión en Cercanías. «Nunca se detallan los proyectos ni se aclaran los plazos de ejecución. Lo último que supimos es que se habían ejecutado actuaciones por valor de 819 millones, y eso fue en la última reunión que mantuvimos en 2023», ha añadido.

El mal funcionamiento de este servicio estatal repercute directamente en las previsiones económicas y de movilidad del Consorcio Regional de Transportes de la Comunidad de Madrid, organismo que se ve obligado a realizar un sobreesfuerzo presupuestario para compensar estas deficiencias y facilitar el trasvase de viajeros hacia Metro y a los autobuses urbanos e interurbanos por estas incidencias.

El Consorcio recibe por parte del Gobierno de Sánchez 126,89 millones de euros desde 2018, una cantidad que se ha estado repitiendo hasta este año sin aumentar ni un céntimo. Sin embargo, en otras regiones como Canarias o Barcelona, el Gobierno de Sánchez ha ido aumentando las cantidades un 90% en la primera y un 51% en la segunda.